Parodia e trishtë e drekave të bamirësisë me qeveritarë “shërbëtorë”

Është bërë një ves i shëmtuar ky i qeveritarëve tanë, të cilët në ditë kremtimi festash shfaqen me përparëse, pjata e garuzhde përballë kazanësh e tepsish me gjellë, duke u shërbyer shtresave vulnerabël.

Kudo në botë, në shenjë përkrahjeje dhe solidariteti për shtresat në nevojë, institucione fetare, organizata joqeveritare, biznese, personalitete të spikatura të shoqërisë civile, artistë, aktorë, shkencëtarë japin mbështetje për shtresa dhe kategori sociale që kanë nevojë. Këto bamirësi, që në të shumtën e tyre bëhen jashtë kamerave, janë modele të mbështetjes sociale dhe të përkujdesjes që gjithë shoqëria duhet të ketë ngaherë ndaj këtyre shtresave. E tillë ishte edhe mbështetja që u dha dhe vazhdon të jepet edhe në rastin e tërmetit prej shumë veprimtarëve, pavarësisht masës së kontributit. Një shoqëri solidare është shprehje emancipimi dhe kulture dhe tek ne duket se është një vlerë në rritje që duhet inkurajuar.

Por kjo mbështetje nuk mund të jetë thjesht shprehje mëshire e ca më pak përfitimi publik në emër të varfërisë së tyre apo si një shenjë folklorizmi populist si në rastin e disa qeveritarëve me pjata në duar në kësi rastesh. Rastet publike të shfaqjeve të politikanëve të mazhorancës, duke dhënë dreka e darka bamirësie vetëm e shëmtojnë këtë vlerë solidariteti. Në fakt, pamja e shëmtuar që shfaqin, përveçse i bën komikë (që do të ishte më e pakta që mund të thuhej), në thelb shpreh tallje, fyerje, nëpërkëmbje të dinjitetit të tyre. Dhe kjo është një shfaqje shumë e shëmtuar. Kush i ka parë skenat e përcjella me kujdes nga regjitë e tyre të kontrolluara: dikush që bën sikur ha po të njëjtin ushqim si të vobektit, dikush tjetër që rri bashkë me ta dhe, ndërsa ata janë duke ngrënë, ai mban në mënyrë të paedukuar mbi tavolinë bllokun, syzet dhe celularin në vend të pjatës. Dikush organizon të madh e të vogël në shërbim të drekës së rastit me këto shtresa, si për të thënë se gjithë shoqëria e ka mendjen tek ta. Një garë e shfrenuar ka plasur midis tyre, ku konkurrohet se kush e bën shfaqjen më të bukur.

Mirëpo, ju mund të pyesni se ku qëndron e keqja që një politikan në qeverisje të shtrojë një vakt për shtresa të këtyre kategorive në nevojë?

Së pari, kur bëhet një akt bamirësie ai duhet ta paguajë me të hollat personale dhe jo si, bie fjala, disa raste drekën e shtron kisha dhe garuzhdën e mban politikani. Së dyti, ai nuk mund të përdorë fondet publike për të mikluar figurën e vet, duke përdorur kamerat apo shfaqje të tjera të kësaj natyre. Një politikani apo një qeverie që mburret se ka shtruar rrugë apo ka ndërtuar shkolla dhe spitale e deri të këto shfaqje të shëmtuara nuk ka përse t’i konsiderohet si sukses apo vlerësim, sepse është njësoj si të falënderosh bankomatin për paratë e tua.

Së treti, dhe që ka të bëjë më thelbin e çështjes, është fakti se këto shtresa në nevojë duhen përkujdësur gjatë gjithë kohës, aq ditë sa ka viti, dhe jo njëherë kur kremtohen ngjarje të tilla. Një qeveri e përgjegjshme e ka për detyrë të përkujdeset çdo ditë, jo të bëjë qokën e radhës dhe shfaqjen e përgatitur për ekran. Por nëse nuk e bën dot detyrën e saj ndaj tyre, të paktën në respekt të varfërisë dhe fatit të keq të tyre, të heqë dorë nga shfaqje të shëmtuara ekranesh, që fyejnë pafajësinë e tyre dhe e shndërrojnë spektaklin në tallje dhe fyerje.