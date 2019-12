U fshinë të gjitha këngët e festivalit nga Youtube, RTSH zbulon arsyen

Festivali i Këngës në RTSH, është shoqëruar me shumë polemika.

Që pas shpalljes së fituesit, njerëzit janë ndarë në dy pjesë dhe ende diskutohet kupa që mori Arilena me këngën “Shaj”. Pas gjithë këtyre diskutimeve ka ndodhur dhe diçka tjetër e papritur.

Këngët e të gjithë konkurentëve në “Festivalin e Këngës´´, në kanalin e RTSH-së janë fshirë.

As kënga e fitueses Arilena Ara, apo kënga e Elvanës që numëronte miliona klikime nuk gjenden në kanalin zyrtar të RTSH-së në YouTube.

Për këtë ka reaguar vetë RTSH, e cila ka treguar se fshirja e këngëve vjen si pasojë e një problemi teknik.

Të kontaktuar nga Anabel.al, RTSH bëri me dije se kjo situatë do të jetë e përkohshme dhe e gjithë lista e këngëve do të shfaqet sërish në playlist, pasi problemi të zgjidhet.