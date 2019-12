Dënimi me gjobë i Berishës, reagon Zyra e ish-Kryeministrit: Padia e motivuar politikisht, Rama keqpërdor gjykatat e shantazhuara

Sot Gjykata Civile e Tiranës ka pranuar padinë e kryeministrit Edi Rama ndaj ish-kreut të qeverisë Sali Berisha, duke e dënuar këtë të fundit me gjobë për shpifje, për disa postime në rrjetin social FB.

Menjëherë pas dënimit me gjobë të Berishës, ka reaguar Zyra e Shtypit të ish-kryeministrit. Sipas kësaj zyre, padia e Ramës është e motivuar politikisht. Më tej, thuhet se Rama keqpërdor gjykatat, të cilat, po sipas kësaj zyre, janë të shantazhuara nga vettingu.

Reagimi i Zyrës së Shtypit të ish-kryeministrit Sali Berisha:

Në vazhdën fushates se kufizimit të fjalës së lirë dhe informacionit në Shqipëri, kryetari i narkoshtetit Edi Rama, duke keqpërdorur gjykatat e shantazhuara nga vettingu dhe të etiketuara si KÇK, sot nepermjet gjykates se Tiranës vendosi pranimin e pjesshëm të padisë së tij për cënim nderi dhe dinjiteti (kërkohej 1 mln lekë). Objekt i shqyrtimit ishte një postim ne FB e zotit Berisha, në të cilin ilustrohej dhe bëhej një koment politik mbi një artikull të publikuar më parë nga media të pavarura.

Qartësisht në postim ngrihej një argument politik dhe ilustroheshin arsyet e ngecjes së procesit të integrimit europian të vendit, për shkak të keqqeverisjes, si dhe bëhej thirrje të lexohej i plotë artikulli i cili përbënte burimin e lajmit. U provua në gjykim se artikulli burim i lajmit as ishte përgënjeshtruar ndonjëherë ose të jetë shpallur i pavërtetë dhe as Rama nuk ka ndërmarrë deri më sot asnjë aksion civil ose penal ndaj prodhuesve të lajmit, por vetëm ndaj zotit Berisha të evidentuar qartazi si kundërshtar politik. Pra padia është në mënyrë të qartë politikisht e motivuar. Pranimi i padisë për shkaktim dëmi moral në këtë rast, përbën një rast të paprecedent pasi është kufizim flagrant i të drejtës dhe lirisë së shprehjes, si dhe bie në kundërshtim të hapur me jurisprudencën e Gjykatës së Lartë dhe mbi të gjitha me praktikën e Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut.