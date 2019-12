Mafia në shëndetësi/ Koncesioni i sterilizimit shtyn operacionet, urdhri: Flasim pas 6 janarit

Sipas një udhëzimi miratuar nga ministria, Spitali i Shkodrës, duhet të anullojë ndërhyrjet kirurgjikale të planifikuara për periudhën 30 dhjetor 2019- 06 janar 2020. Këto ndërhyrje do të realizohen me një planifikim të dytë që do të vendoset pas datës 6 janar.

Kjo pasi është tejkaluar buxheti si rezultat i konçensionit të sterilizimit, që parashikon shpenzime trefish më të larta edhe se Britania e Madhe.

Më poshtë dokumenti që njofton anullimin e operacioneve dhe që mban firmën e zv.drejtorit të shërbimeve klinike Augustin Suma.