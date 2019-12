Gazetarja e pyet : A ka mashkull që nuk tradhton’, Bieta Sulo jep përgjigjen unike

Së fundmi Bieta Sulo është përballur me një pyetje që bëhet shpesh, pasditen e djeshme në emisionin e saj “Ftesë në 5”. Bieta kishte të ftuar gazetaren e sportit, Sabina Mete të cilën e pyeti nëse do e falte tradhtinë. “Nuk e fal kurrë. Pse ka ndonjë mashkull që nuk tradhton? Ku është ta marr për burrë! Ta çoj te babi! Ka ndonjë mashkull që nuk tradhton?”, tha Sabina. “Unë një e njoh, por e kam për vete. Nuk të ndihmoj dot!”, u përgjigj Bieta duke shkaktuar të qeshura. Këtë moment Bieta e ka postuar edhe në Instagram dhe i shkruan Sabinës: “Më fal që s’të ndihmova dot”. Sa me fat që është dhe Bieta!