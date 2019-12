Gazmend Kapllani: Duhej rithemeluar shteti, nuk bëmë as sa Gorbaçovi

Fatmira Nikolli – Ne duhet ta rithemelojmë gjithçka, siç rithemeluan hebrenjtë shtetin e tyre me pikë referimi Holokaustin, ne duhet të rithemelojmë shtetin tonë me pikë referimi diktaturën. Ne e keqja nuk na erdhi nga jashtë, po nga brenda, ndaj duhet t’i japim përgjigje një pyetjeje shumë të ashpër- se si mundi shumica e shoqërisë shqiptare, të toleronte dhe të nënshtrohej dhe të mbyllte sytë ndaj këtij krimi të kobshëm. Dhe akoma, shumica e shoqërisë shqiptare i ka të mbyllur sytë”. Shkrimtari njohur shqiptar Gazmend Kapllani, autori i “Ditar i shkurtër kufijsh”, “Emri im është Europë”, “I keqi i vetes”, etj. vjen në “Gazeta Shqiptare” në një intervistë që mori shkas nga ekspozita “E shkuar e pakryer” kushtuar 6 mijë shqiptarëve të zhdukur në diktaturë. Biseda nis prej të pamundurve që në fund të jetës, ëndërruan së paku një varr dhe mbërrin tek një ‘traktat social’ i detyrueshëm për ne që lejuam privimin e lirisë dhe që po lejojmë ende symbyllur vijimin e atij privimi. “është skandal politik që ne akoma nuk kemi pasur një komision të së vërtetës e pajtimit, është skandal politik që pas rënies së regjimit mbizotëroi parulla false dhe e rreme që ne jemi të gjithë ‘të persekutuar dhe persekutues’. Jo, nuk kemi qenë të gjithë persekutues e të persektuar, disa ishin persekutues e disa të persekutuar. Disave nuk u gjenden varret dhe disa i kanë ekzekutuar dhe i fshehën ato varre”,-thotë Kapllani. Absurdin postkomunist, ai e ka trajtuar te “I Keqi i vetes”, përmes marrëdhënies së dy bijve të një ish-komunisti fanatik që i kishte quajtur njërin Karl, për nder të Karl Marksit dhe tjetrin Frederik, për nder të Fredrik Engelsit. Vëllezër me ide të kundërta që shpalosin “dy grupimet” e shqiptarëve pas ’90-ës. Ndërsa te “Ditar i shkurtër kufijsh” përmes alegorisë sjell tablonë e vajeve për vdekjen e diktatorit sikundër ndalet edhe te detyra e të qenit i lumtur në diktaturë që nuk ishte çështje zgjedhjeje apo fati.

– A ndjeni pafuqi dhe pamundësi para imazheve shqiptarëve që vdiqën për shkak të një regjimi? Si është të jesh përballë historive të trishta të atyre që humbën jetën në burgje dhe tortura duke ju mohuar të drejtën e një varri?

Kjo është një temë që unë e ndjek këtu e shumë kohë. Në radhë të parë, e cilësoj një skandal të madh politik që nuk janë gjetur akoma. Ka 30 vjet. 30 vjet pas rënies së regjimit nuk ka pasur një angazhim serioz nga ana e shtetit për gjetjen e tyre. Po flas një angazhim nga ana e shtetit, jo nga ana e organizatave qeveritare. Është turp që të presim ndihmën e OKB-së për të gjetur njerëz të zhdukur e të pushkatuar në Shqipëri. Mjafton të shohësh historitë e njerëzve që janë publikuar (edhe ne ekspozitën “E shkuar e pakryer”), për të kuptuar batërdinë e jashtëzakonshme që kemi pësuar. Njerëz që çdo komb do t’i kishte krenari, janë pushkatuar dhe u janë zhdukur varret. Kemi rrugë të gjatë për bërë. Ky i të zhdukurve, nuk mund të jetë një fenomen i ndarë nga gjithë realiteti i regjimit. Në Shqipëri duhej të ishte bërë dhe mund të bëhet edhe sot- duhet të ngrihet një komision i të vërtetës dhe i pajtimit, jo i pajtimit me regjimin por i pajtimit me veten tonë, sepse nuk kemi për t’u pajtuar ndonjëherë nëse nuk kemi guximin të shohim se çfarë ka ndodhur në të vërtetë.

– Kjo ekspozitë tregon se ne në 30 vite nuk kemi bërë asgjë për të gjetur eshtrat e njerëzve, shumica e të cilëve janë dënuar për bindjet e tyre politike, sepse kanë kundërshtuar një sistem të caktuar politik dhe këtë kërkim, duke qenë se në kohën e shtypjes ishte e pamundur, nuk e bëmë as në demokraci, kur kemi qenë krejt të lirë. Nëse ne kemi këtë raport me të shkuarën, çfarë raporti kemi krijuar me të tashmen?

Po të marrësh në konsideratë historinë e Bashkimit Sovjetik, ishte Stalini, pastaj Hrushovi, i cili dënoi krimet e Stalinit. Ne jemi në këtë fazë- jemi në fazën hrushoviane ende. Nuk jemi në fazën e kuptimit të krimit të madh që është kryer. Ju e dini që ka qenë metodë staliniste kjo e zhdukjes së varreve. Kur ka ardhur Gorbaçovi në pushtet, një ndër vendimet e para që mori, ishte një urdhër për KGB-në për të gjetur varret e të zhdukurve. KGB-ja nuk i gjeti dot, sepse ishin zhdukur dokumentet dhe ju dërgoi letër rusëve ku ju kërkonte ndjesë për ekzekutimin e të afërmve, ju thuhej se është ekzekutuar pa të drejtë, por eshtrat nuk ua kthejmë dot sepse nuk i gjejmë dot. Ekziston të jetë edhe kjo si mundësi, por të paktën Gorbaçovi, që ishte pjesë e atij sistemi, pati një lloj angazhimi për të gjetur varret e të zhdukurve. Ne nuk kemi pasur as këtë nga shteti. E kjo, na thotë për të sotmen tonë se ne kemi një të kaluar shumë traumatike. Të kaluarat traumatike nuk janë të lehta për t’u kaluar. Sidomos në kushtet e një shteti të dështuar siç jemi ne, në kushtet e një varfërie të madhe sepse jemi ende një popull shumë i varfër. Dhe në kushtet e një tranzicioni si ky yni. Ne duhej të kishim rithemeluar shtetit tonë në vitin 1992 pas rënies së komunizmit, duke pasur si pikë referimi atë që ndodhi në 50 vite. Ajo që ndodhi ato 50 vjet nuk është thjeshtë një vazhdimësi e shtetit shqiptar, sepse ka një lloj tendence të thuhet se u krijuar shteti shqiptar, nga 1912 deri 1920 ndodhi kjo, pastaj erdhi zogu deri më 1939, pastaj erdhën komunistët që kishin një regjim të çuditshëm. Jo, nuk është kjo. Ka ndodhur një frakturë e llahtarshme nga 1945 deri më 1990. Ndaj ne duhet ta rithemelojmë gjithçka, si rithemeluan hebrenjtë shtetin e tyre me pikë referimi Holokaustin, ne duhet të rithemelojmë shtetin tonë me pikë referimi ato 50 vite. Thjesht ne e keqja nuk na erdhi nga jashtë, po nga brenda, ndaj duhet t’i japim përgjigje një pyetjeje shumë të ashpër- se si mundi shumica e shoqërisë shqiptare, të toleronte dhe të nënshtrohej dhe të mbyllte sytë ndaj këtij krimi të kobshëm. Dhe akoma, shumica e shoqërisë shqiptare i ka të mbyllur sytë.

– Është rasti i Aldo Renato Terrusit që kërkon të atin, Giuseppe Terrusin, bankier italian që vdiq në burg dhe u zhduk në Shqipëri. Në 30 vite ai ka ardhur disa herë, ka shfrytëzuar të gjitha kanalet zyrtare të komunikimit, ka takuar ministra, kryeministra e presidentë të vendit, ka përfshirë ambasadën italiane në Shqipëri, por ende nuk i është dhënë as leja për të nisur gërmimin në Burrel për eshtrat. Si ky rast, ka disa. Por Terrusi ka përfshirë edhe një shtet tjetër. Përderisa ky nuk e ka gjetur çfarë na thotë kjo për ata familjarë, që kërkojnë eshtrat pa ndihmë e mbështetje, e pa mundësi ekonomike?

Të them të drejtën pasi bashkë Bunkartin dhe pashë ekspozitën për të zhdukurit në diktaturë, nuk e kam shumë të lehtë të flas. Mbetesh pa fjalë. Në të vërtetë, kam një trishtim dhe një dhembje shumë të madhe. Thashë që është skandal politik të mos angazhohet shtetit për të gjetur varret e njerëzve të zhdukur, është skandal politik që ne akoma nuk kemi pasur një komision të së vërtetës e pajtimit, është skandal politik që pas rënies së regjimit mbizotëroi parulla false dhe e rreme që ne jemi të gjithë “të persekutuar dhe persekutues”. Jo, nuk kemi qenë të gjithë persekutues e të persektuar, disa ishin persekutues e disa të persekutuar. Disave nuk u gjenden varret dhe disa i kanë ekzekutuar dhe i fshehën ato varre.

Nuk dua të bëj lidhje mendjelehta, por ju më sillni rastin e dikujt që nuk merr dot leje për të gërmuar që të gjejë varrin e të atit dhe merr leje dikush tjetër për diçka shumë të paligjshme në Shqipëri. Është e dhimbshme.

– Ju, me letërsinë tuaj jeni marrë me komunizmin dhe gjatë gushtit ju u ndalët edhe te të internuarit në Lushnjë.

Në letërsi do merrem prapë me këtë temë. Nuk kam lidhje personale me kampet e Lushnjës, përveçse takova një mikun tim që ka qenë në Savër dhe kam pasur miq të internuar në Lushnje. Si adoleshent kam pas dy takime që më kanë hapur sytë për atë që ka ndodhur në Shqipëri. Si nxënës gjimnazi, u njoha me shokë klase që vinin nga Savra ku ishin të internuar. Më tej kam njohur Visar Zhitin. Kapitulli i internimeve është kapitull tjetër, por e gjitha është çështje e kulturës sonë të kujtesës. Është problemi i së kaluarës, ne nuk kemi krijuar akoma një kulturë kujtese. Nuk është problemi të kesh një kulturë të thjeshtë kujtese, por është e domosdoshme për njohjen e vetvetes.

– Dhe për të shquar elemente të ngjashme represioni?

Nuk e di nëse mund të themi se ka të bëjë me teorinë se po nuk e njohe historinë, ajo do të përsëritet. Por, është kaq e lidhur me ekzistencën tonë si shoqëri. Ne nuk kemi për t’i larë kurrë hesapet e nuk kemi për t’u pajtuar kurrë me veten tonë nëse me të vërtetë nuk merremi seriozisht me atë pjesë të errët e të dhimbshme të shoqërisë sonë. Çfarë jemi ne sot është pasojë e asaj kohe dhe do mbetet pasojë e asaj kohe.