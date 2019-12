Horoskopi i datës 28 Dhjetor 2019

Kjo ditë mund të jetë pak e ndërlikuar për personat që janë në lidhje dashurie. Ne planin financiar do jeni të detyruar të ulni shpenzimet në mënyrë që situata të stabilizohet.

Raporti juaj sentimental sot nuk do të jetë i qëndrueshëm. Tregoni kujdes sepse xhelozia mund t’ju fusë në rrugë pa krye. Dita parashikohet delikate edhe për beqarët.

Komunikimi juaj me partnerin do jetë me tone të buta duke ju mundësuar që të flisni për të gjitha gjërat që ju shqetësojnë. Për beqarët parashikohet një dashuri platonike.

Ngrohtësinë dhe entuziazmin që kërkoni prej kohësh më në fund do ta gjeni sot. Partneri juaj do mundohet ne çdo çast t’ju plotësojë çdo dëshirë.

Për personat e dashuruar, parashikohet një ditë e mirë. Do e kaloni kohën nën shoqërinë e partnerit. Aspekti ekonomik nuk parashikohet të jetë problematik.

I qëndrueshëm parashikohet të jetë raporti juaj në çift gjatë ditë së sotme. Planet për një investim serioz mundohuni ta shtyni për një moment tjetër.

Pas një periudhe me tensione, raporti juaj sentimental do vije duke u përmirësuar gjatë kësaj dite. Komunikimi dhe bashkëpunimi me partnerin do shtohet edhe me tepër. Edhe për beqaret priten surpriza interesante.

Sot do të ndiheni i vlerësuar nga partneri juaj duke iu plotësuar çdo dëshirë. Përpiquni të ruani një ekuilibër mes dëshirës për të shpenzuar dhe nevojës për të kursyer.

Mos u shqetësoni për aspektin sentimental, sepse do jetë vendosja planetare mjaft favorizuese për ju. Gjithçka do shkoje me se miri dhe do dashuroheni në pafundësi.

Ata persona, të cilët janë në një raport sentimental sot mund të kenë ulje ngritje në dashuri. Aspekti financiar nuk do jetë problematik, por tregoni kujdes me shpenzimet.

Keqkuptimet dhe mosmarrëveshjet do arrini t’i sqaroni me kujdes me partnerin tuaj. Me qetësi dhe mirëkuptim do zgjidhni gjithçka. Me paratë po kaloni një raport jo shumë të mirë.

Kjo ditë do jetë e mbushur me ngjyra për personat e dashuruar. Beqaret do kenë shume mundësi për njohje te reja. Ne planin financiar do jeni mjaft i kënaqur.