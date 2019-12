Kartolina e 2020! VIP-at japin urimet më të ndjera për vitin e ri

Pamela Aliaj – Festat e fudvitit janë shumë pranë dhe për pak mbyllet kapitulli jo vetëm i një viti të gjatë e të mbushur plotë me ngjarje por edhe i një dekade duke nisur një të re në 2020. Të gjithë në atmosferën e festave kanë dëshirat dhe shpresat e tyre për një vit më të mbarë dhe me më pak probleme apo dhe me probleme por të jenë interesante! (siç shprehet Rudina Xhunga). Dikush tjetër uron për pak stabilitet si Lei Kraja apo dikush tjetër që kërkon vetëm progres si Roza Lati. Të shumta ishin urimet e veçanta që erdhën për “Bluetooth” të “Gazeta Shqiptare” duke formuar kartolinën më të bukur të 2020.

Klaudia Kalia

Pas fatkeqësisë që na preku të gjithëve, uroj që ta kemi kuptuar se cilat janë gjërat që vlejnë më shumë në jetë . Ndaj i uroj të gjithë shqiptarëve: Gëzuar Vitin e Ri 2020, dhe sa më shumë dashuri në zemrat e tyre!

Klea Bushi

Unë uroj që 2020 të jetë një vit mbarësie për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, por sidomos për shqiptarët që jetojnë në Shqipëri, u uroj që ky vit t’u jap forcë dhe kurajo për t’u rimëkëmbur nga pasojat e rënda që la 2019. Uroj që të shoh më shumë buzëqeshje tek të gjithë fëmijët, të shoh vetëm lumturi në sytë e tyre, në sytë e gjithë shqiptarëve të mi.

Dona Pjetri

Uroj nga zemra gjithë shqiptarët: Gëzuar festat. Festat janë më të bukurat, janë gëzim për çdo njeri sado i madh ose i vogël të jetë, bashkojnë familje rreth tryezave që pasqyrojnë vetëm paqe dhe dashuri. Uroj që gjithë shqiptarët të kenë sa më shumë buzëqeshje në fytyrat e tyre dhe të përcjellim vetëm pozitivitet duke u munduar të lëmë pas gjithçka ndodhi në 2019 ku humbëm njerëz të pafajshëm nga ndodhitë natyrore. Unë, dhe besoj të gjithë kemi shumë dëshira dhe punojmë shumë që t’i realizojmë por nganjëherë situatat e ndryshme na bëjnë të reflektojmë dhe të kuptojmë që asgjë nuk ka më shumë vlerë se sa të kemi familjarët, dhe miqtë tanë të dashur. Asgjë tjetër nuk ka më shumë vlerë se sa dashuria që jep dhe merr. Ju uroj të gjithëve sa me shumë dashuri.

Sara Kolami

Dua mbi të gjitha shëndet edhe durim! Çdo gjë tjetër e kemi vetë në dorë.

Eltion Merja

Uroj që 2020 t’i gjejë të gjithë shqiptarët mirë me shëndet, sepse nga aty fillon buzëqeshja e gëzimi i çdo individi, duke shpërndarë më pas harmoni dhe dashuri mes njerëzve që i rrethojnë! Uroj që çdo shqiptar të jetë aktiv dhe ta dashurojë atë punë që bën duke evituar në këtë mënyrë stresin, i cili është prezent tek të gjithë ne. Eltion Merja, ju uron nga zemra: Gëzuar 2020 shqiptar të dashur kudo që ndodheni!

Beniada Nishani

U uroj të gjithë njerëzve shumë qetësi. Ky vit nuk u mbyll shumë mirë, por populli shqiptar është një popull i fortë dhe luftëtar. Kjo ngjarje na ka bërë më të bashkuar. Doni njëri-tjetrin dhe të duam më shumë. Për të qenë të lumtur mjafton vetëm pak. Gëzuar vitin e ri!

Iva Aliko

Uroj që ky vit i ri të jetë i destinuar për të plotësuar ëndrrat që nuk u bën të mundura në 2019.Të kujdesemi më shumë për veten e njerëzit që duam. Uroj të jetë një vit i mbarë me shumë dashuri sukses , mirënjohje, njerëz që na bëjnë të lumtur e na falin pozitivitet e zemra të ngrohta pranë njerëzve që na duan. Kam ruajtur në sirtar disa dëshira që besoj se do më realizohen këtë vit. Besoj se do jetë një vit i mbarë!

Silvana Rusi

Shëndet mbi te gjitha. Punë dhe para.

Rike Roçi

Në fakt kam gjithçka, nuk më mungon gjë fatmirësisht. Jam shumë me fat. Por i uroj vetes të jem gjithmonë e lumtur!

Kanita

I ju uroj festa të mbara të gjithë lexuesve të “Gazetës Shqiptare”. Shpresoj që ky vit të jetë sa më i mbarë, të sjell sa më shumë hite dhe muzikë të bukur për ata që e dëgjojnë muzikën time. Gëzuar 2020! Qoftë sa më i mbarë! E juaja, Kanita.

Xhani Shqerra

E ardhmja u përket atyre që besojnë në bukurinë e ëndrrave të tyre. Uroj 2020 t’ju sjellë ëndrra të reja, një botë të bukur dhe shumë satisfaksione!

Alessio Alia

Çfarë dëshiroj nga viti 2020 të me sjellë? Gjithmonë bëhemi një vit më të vjetër dhe vazhdojmë përsëri nga e para kështu që dua lumturi dhe harmoni më gjithë familjen time dhe shokët e mi më të afërt se çdo që. Të tjerat realizohet kur ke këto gjëra pranë. Urime të gjithë shqipeve kudo që janë për 2020.

Katerina Zoto

Uroj që vitin që vjen të kujdesemi të gjejmë pak më tepër kohë për veten dhe gjërat që na japin lumturi. Të shikojmë gjithmonë gjysmën plot të gotës dhe të mbajmë afër vetëm njerëz që shpërndajnë mirësi. Sigurisht lutemi për shëndet.

Bledi Strakosha

Përpos shëndetit e sukseseve, që janë kërkesa të natyrshme e të përvitshme, do të doja shumë që të kishim më empati ndaj njëri-tjetrit. Të mos i gjendemi pranë të njohurve e të panjohurve vetëm në raste fatkeqësisht, por në të gjitha rrethanat. Mendoj se kjo, mbi gjithçka, do te na bënte të ndiheshim e të ishim më të mirë.

Ada Deda

Si vit i ri dhe që shpresoj shumë të jetë ndryshe nga këto 2-3 vitet e tjera, të më sjellë më shumë njerëz të mirë pranë vetes, më shumë sinqeritet, dashuri dhe mirënjohje. Gjithashtu dhe projekte të reja që të sjell vetëm gjëra të bukura!

Izmira Ulqinaku:

Gëzuar Vitin e Ri 2020! Për të gjithë shqiptarët brenda dhe jashtë atdheut! Qoftë një vit i mbarë e i paqtë! Qoftë viti i rikthimit të shpresës dhe prosperitetit! Qoftë viti i ndryshimeve të mëdha, për të ardhmen e vendit dhe mirëqenien e secilit! Shëndet e jetë në familjet tuaja! Përzemërsisht, Izmira.

Jonida Maliqi

Viti 2020 do doja të ishte i suksesshëm aq sa 2019 por mbi të gjitha bashkë me tim bir dhe familjen time të kemi shëndet, qetësi e dashuri. Gëzuar!

Lei Kraja

Për vitin 2020 uroj stabilitet! Suke qenë se 2019 ka qenë një vit shumë i stresuar për mua

Tea Zhuli

Urimi im për këtë vit do jetë një lutje, megjithëse gjithmonë kam menduar se urimet janë lutje. Sa herë jam në aeroport për të ikur apo për t’u kthyer, shoh shqiptarët që ikin pa kthim pas. Më dhemb shpirti! Urimi im është një lutje drejtuar ZOTIT! ZOT bekoje vendin tim që as unë as të tjerët të mos detyrohen të ikin. Bekoje Shqipërinë o Zot dhe lëri bijtë e saj të jetojnë këtu.

Roza Lati

Progres, progres dhe vetëm progres! Gëzuar!

Sirio Berati

Shpresoj që 2020, mbi të gjitha, të jetë e mbushur me lumturi dhe prosperitet, sepse besoj se kënaqësia është e vetmja gjë e mirë në qetësinë e saj dhe çdo individ në jetë synon të jetë i plotësuar dhe i kënaqur!

Rudina Xhunga

Unë do doja të uroja me fjalët e atyre që intervistoj, pasi kur i intervistoj njerëzit njehësohem me ta, kaq shumë i pëlqej! Anri Risala në intervistën e tij të fundit për shqiptarët e mrekullueshëm tha: Paçim probleme interesante në 2020! Ky është edhe urimi im. Që probleme do kemi nuk diskutohet por t’i kemi interesante. Urime “Gazeta Shqiptare”, urime të gjithë gazetarëve në Shqipëri e kudo që ka shqiptarë!

Ermal Peçi

Fluturojnë aq shpejt 365 ditë sa gjithçka vlen më shumë janë raportet e shtrenjta me njerëz të dashur. Jo më kot trokitja e sekondave të para të vitit bëhet më zemrën plot , rrethuar nga dashuria! Le të jetë 2020 viti që na ka munguar, i shëndetit, harmonisë dhe njerëzve që thjesht duan pa kushte!