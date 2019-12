Kartolina e dashurisë, Julka dhe Andi postojnë “Puthjen njëorëshe” poshtë pemës së Rockfeller

Këtë fundvitit, Julka dhe Andi e festuan Krishtlindjen bashkë dhe nuk kishte gëzim më të madh sesa ta dëshmoje këtë me një foto romantike. Ka qenë Julka ajo e cila ka publikuar një foto të bërë poshtë pemës së Rockfeller Center në Neë York, ku çifti shfaqet në një moment tepër intim. Një puthje që sipas mikeshës së Julkës, ka zgjatur një orë, por që u manifestua me këtë pamje të dashurisë së tyre të pafundme! Julka shprehet në postimin e saj se gjatë këtij udhëtimi me bashkëshortin, kuptoi se të jesh larg për festa, është shumë e vështirë.

Udhëtimet e punës që bën Andi, duke menaxhuar koncertet e Elvanës jashtë Shqipërie, bëjnë që Julka t’i kalojë vetëm me djemtë festat ndonjëherë, Por ky vit ka qenë ndryshe! Julka i premton bashkëshortit dashuri të përjetshme dhe jo vetëm për Krishtlindje: “Këtë vit Krishtlindja na gjeti kështu… Jam shumë e lumtur që pas shumë vitesh që nuk je pranë familjes në këtë ditë, një pjesëz ta solla unë. Në këtë udhëtim kuptova se sa shumë e vështirë është të jesh larg në festa që janë të thëna të kalohen pranë familjes se vogël e të madhe. Faleminderit për të gjitha sakrificat që bën për ne @andygramm. Përsa më përket mua, do ta kesh zemrën time jo vetëm për . @jonidaskendo se mos të mbetej merak kjo skena”, shkruan Julka. “Frymëzim është dashuria juaj dhe sigurisht puthja juaj 1 orëshe”, ia kthen mikesha Julkës.