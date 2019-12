Lumsi këngëtarja! Genta Ismajli mbulohet nga i dashuri i saj me dhurata firme e të shtrenjta

Si çdokush edhe Genta Ismajli i ka festuar Krishtlindjet pranë njeriut të saj të zemrës, të dashur turk, Hysen i cili nuk lë rast pa e surprizuar e pa i shprehur dashurinë.

Hyseni e ka surprizuar për Krishtlindje Gentën jo me 1 dhuratë, por me disa çanta kartoni që mbanin brenda dhurata, që nga veshje deri tek aksesorë. Genta postoi në Instagram disa foto ku shfaqet duke hapur dhuratat e mahnitur dhe shkruan se ndihet e llastuar. “Dashuria ime, je i mrekullueshëm për të gjitha dhuratat e mia për Krishtlindje. Gëzuar të gjithëve”, shkruan Genta. Të shohim kur do të jetë dasma tani!