Surpriza si asnjëherë! Luana Vjollca tregon me risinë e radhës në emisionin e saj në fundvit

Moderatorja e njohur e ekranit, Luana Vjollca, duket se do ta nisë vitin e ri me surpriza. Emisioni i saj “Shiko Kush Luan” do të transmetohet më datë 1 janar, ndaj Luana ka premtuar surpriza të mëdha për këtë puntatë. Moderatorja ka publikuar në llogarinë e saj në Instagram momente gjatë xhirimeve, duke zbuluar se kësaj here emisioni do të ketë një risi. Për herë të parë, në puntatën e 1 janarit do të jenë të ftuar plot 30 artistë, të cilët do të marrin pjesë në lojërat e ndryshme dhe intervistat në studio, për të shoqëruar e argëtuar publikun. “30 artistë. Si asnjëherë më parë”- shkruan Luana krahas postimit.