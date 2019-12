U bë virale! Jona Spahiu dhe Raiden u përpoqën të realizojnë foton e Krishtlindjes si Kylie Jenner

Pas miliarderes së njohur Kyle Jenner dhe familjes mbretërore të Anglisë, ky model i postuar i kartolinave me fëmijët në fokus u bë viral! Si të gjithë personazhet e njohur, edhe moderatorja Jona Spahiu ka vendosur të ndajë me ndjekësit në rrjete sociale momente nga festa e Krishtlindjes në shtëpinë e saj. Jona është munduar të tregohet sa më “artistike” në Instagram dhe të realizojë një pozë që ia vlen. Moderatorja ka pozuar me të birin, Raidenin, i cili e tërheq të ëmën nga dora, teksa të dy qëndrojnë pranë pemës. Jona, e cila shfaqet e ulur në dysheme, qesh me të madhe teksa tërheq të voglin e saj, i cili kërkon të luajë. Ju duket e parë kjo pozë? Vetë Jona tregoi se po mundohet të realizojë një pozë “alla Kylie Jenner”. Si dy nëna të reja, si Kylie, ashtu edhe Jona, po mundohen të realizojnë pozën më të bukur të festave, duke qenë se këto janë Krishtlindjet e para për të vegjlit e tyre.