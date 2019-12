Aksident në Rubik, autovetura përplaset me autobusin, 1 i vdekur e 8 të plagosur

Një aksident i rëndë ka ndodhur mëngjesin e sotëm në Rubik. Sipas informacioneve të para një autobus dhe një autoveturë janë përplasur e për pasojë ka humbur jetën një person.

Mësohet se autobusi një agjensie turistike u përplas me automjetin tip “Alfa Romeo” me drejtues shtetasin Led Caka, i cili ka humbur jetën në vend. Po kështu janë plagosur dhe 8 pasagjerë të autobusit, të cilët janë transportuar në spital.

Informacion paraprak

Në qytet Rubik, Mirditë, janë përplasur automjeti i një agjensie turistike me drejtues K.M., me automjetin tip “Alfa Romeo” me drejtues shtetasin L.C.

Si pasojë e përplasjes ka ndërruar jetë drejtuesi i mjetit “Alfa Romeo” shtetasi L.C si dhe kanë marrë demtime 8 shtetas që ndodheshin pasagjerë në mjetin me drejtues shtetasin K.M.,të cilët janë dërguar në spitalin e Mirditës dhe Kurbinit dhe ndodhen nën kujdesin mjekësor

Grupi hetimor në vendngjarje punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes