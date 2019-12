“Mos u rrit shpejt bir”/ Gruaja e Gaz Pajës poston foto me djalin e çiftit

Gaz Paja dhe Ira i kanë shijuar ndryshe këto dy muaj prindërim. Dard i ka ndryshuar jetën prindërve të rinj, që tanimë kanë vendosur ta prezantojnë edhe me publikun. Bashkëshortja e aktorit ka pozuar me djalin, pranë pemës së Vitit të Ri. Ajo duket e buzëqeshur teksa mban vogëlushin në krahë dhe është siguruar që të mos i tregojë fytyrën. “Mos u rrit shume shpejt bir se dua të të shijoj! 2 muaj me këtë dashuri të vogël, Dard”, shkruan Ira.