“Një teatër për demokracinë”, revista vjeneze për protestën

Teatri Kombëtar shqiptar në qendër të Tiranës është okupuar. Intervistë në Gift – revistë për teatrin e pavarur, 03/2019, Vjenë me aktivisten që mbron teatrin, Lindita Komani.

Që prej më shumë se një viti një aleancë e gjerë e përbërë nga artistë dhe intelektualë, Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit, proteston kundër planeve të qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama, për ta shembur ndërtesën e Teatrit Kombëtar e për të ndërtuar në vend të saj një kompleks me gjashtë kulla, banesa, zyra dhe një qendër tregtare, i cili mes të tjerash do të bëjë vend edhe për hapësira për teatër dhe aktivitete.

Kur qeveria e njoftoi drejtorinë e teatrit në korrik të këtij viti që pajisjet e mbetura të spostoheshin diku tjetër, u kuptua që shembja ishte afër. Aleanca okupoi ndërtesën e teatrit. Gjatë një sulmi të dhunshëm të policisë ku edhe një përfaqësues i okupuesve u ndalua për pak kohë, konflikti u përshkallëzua. Një bllokim i territorit nga policia u anulua pas një kundërdemonstrate spontane. Prej atëherë artistë nga vendi dhe bota shprehin solidaritetin e tyre me okupuesit në kuadër të një festivali të përhershëm, Festivalit për Mbrojtjen e Teatrit.

Projekti i planifikuar i ndërtimit, realizimin e të cilit e ka marrë ndërmarrja daneze e arkitekturës Bjarke Ingels Group (BIG), duhet të realizohet në kuadër të një partneriteti publik-privat (PPP). Okupuesit, opozita dhe mediat kritike ndaj qeverisë akuzojnë qeverinë për mungesë transparence, korrupsion, pastrim potencial parash dhe shitjen e pronës publike. Qeveria ka kaluar për këtë një ligj në parlament që mundëson shitjen e pronës publike tek njerëz privatë të interesuar. Presidenti Ilir Meta e ka refuzuar disa herë nënshkrimin e këtij “ligji special”.

Për shkak të zbatimit të ngadalshëm të reformës në drejtësi Shqipëria aktualisht nuk ka një gjykatë kushtetuese funksionale, e cila të gjykojë mbi ligjshmërinë e një ligji të tillë special. Teatri Kombëtar në Tiranë është kthyer kështu në një provë vendimtare për demokracinë e re të vendit (sidomos në raport me hyrjen e planifikuar në Bashkimin Europian në vitin 2025) dhe në një pikë kristalizimi për një shoqëri civile që po krijohet.

Sabine Mitterecker foli me aktivisten Lindita Komani.

– Si e konsideron vlerën e angazhimit të shoqërisë civile në lidhje me protestat për ruajtjen e Teatrit Kombëtar në Tiranë?

Suksesi i protestave për mbrojtjen e Teatrit mund të kontribuojë vërtet në një rifillim të një angazhimi të shoqërisë civile në Shqipëri. Do të ishte një gur themeli për ngritjen e një shoqërie civile aktive, të mendimit të lirë e të orientuar për nga qytetarët, e cila në këtë formë është ende joekzistente në Shqipëri.

Qeveria në mënyrë ironike e quajtur “socialiste” që prej fillimit të protestave më shumë se një vit më parë, ka ndërmarrë shumë përpjekje që të veprojë kundër interesit publik. Në këtë këndvështrim ajo ka bërë gjithçka ka mundur për të kompromentuar e për të diskretituar personalitete të pavarura dhe të angazhuara në kuadër të protestave të teatrit. Në disa raste ajo pati sukses. Qeveria qendrore dhe kryetari i Bashkisë së Tiranës u dhanë projekte artistëve të caktuar për t’i vendosur ata kundër kolegëve të tyre e kundër protestave. Por ata nuk ia kanë dalë që t’i ndërpresin protestat.

– A ka qëndrime nga përgjegjësit politikë mbi si do të shkojë çështja më tej? Si është atmosfera brenda Aleancës? A do të afrohen edhe artistë të tjerë?

Kryeministri Rama dhe kryetari socialist i bashkisë Erion Veliaj vazhdojnë të insistojnë që projekti prishja e Teatrit Kombëtar – ndërtimi i një kompleksi banimi me hapësira për aktivitete do të zbatohet. Para disa javësh u zhvillua një tender me afat 19 shtatorin. Projektidetë e dërguara duhet të vlerësohen në javët që pasojnë. Aleanca është skeptike për këtë.

Megjithatë atmosfera brenda Aleancës është në tërësi e mirë dhe ajo mbahet nga shpresa dhe bindja që protestat do të jenë të suksesshme. Së fundmi u lajmërua ambasadori italian Cutillo dhe paralajmëroi që çdo vendim lidhur me Teatrin Kombëtar duhet të ketë një mbështetje të gjerë nga populli, duke qenë se për vendime të tilla nuk ka më kthim mbrapa dhe kujtesa kolektive që jeton në ndërtesat historike përndryshe do të shkatërrohej.

Festivali për Mbrojtjen e Teatrit që nisi me aktivitetet që në korrik e më tej gusht e shtator e në të cilin kanë marrë pjesë shumë artistë shqiptarë që jetojnë jashtë si dhe artistë të huaj që shprehin solidaritetin e tyre, ishte një platformë e mirë për të nxitur vëmendje dhe për të sensibilizuar publikun lidhur me tema të mbrojtjes së monumenteve të kulturës dhe të angazhimit qytetar.

Mbështetje ka ardhur veçanërisht nga Austria, Gjermania, Kosova dhe Italia. Artistë shqiptarë që kanë emigruar, kanë shprehur solidaritetin e tyre në kuadër të festivalit. Pjesë teatrale janë sjellë në skenë në mënyrë vullnetare, janë organizuar instalacione, lexime dhe diskutime të shumta publike.

– A i ke parë planet për një “teatër zëvendësues”? Nëse po, si duken ato?

Nuk ka ende një plan zyrtar për teatrin zëvendësues. Ajo që publiku ka parë është një plan i arkitektit danez Bjarke Ingels nga viti 2018 si dhe reagime të kundërshtuesve të këtij plani. Në vend të Teatrit Kombëtar duhet që në një sipërfaqe prej 8000 m2 të ndërtohen kulla me deri 21 kate.

– Deri në çfarë mase është i rrezikuar stabiliteti politik në Shqipëri?

Shqipëria ka probleme të rënda – korrupsion të pakontrollueshëm, mendim të lirë të rrezikuar, një ekonomi shumë të dobët, asnjë lloj perspektive për të rinjtë, mungesë zgjedhjesh të lira – të gjitha këto të bëra bashkë sigurisht që rrezikojnë stabilitetin e vendit.

Teatri Kombëtar qëndron si një simbol i një rezistence të gjatë kundër përvetësimit të truallit publik në emër të interesave private të korruptuara dhe kundër metodave jotransparente të qeverisë. Nëse kjo nuk ndalohet dot, demokracia është vërtet në rrezik.

– A qëndron premtimi i politikanit opozitar Lulzim Basha për mbajtjen e Teatrit? Sipas mendimit tuaj si duhet të financohet Teatri e si duhet të shkojë puna me të në të ardhmen?

Politikani i opozitës, në skenën e Teatrit Kombëtar ka nënshkruar me Aleancën një kontratë, sipas së cilës opozita zotohet që ta mbrojë Teatrin nga shembja. Supozohet që ai do t’i përmbahet kësaj kontrate përndryshe imazhi i tij si politikan do të vihet në lojë dhe protestat gjithsesi do të vazhdonin përsëri.

Duhet pasur parasysh që shembja e Teatrit Kombëtar nuk është temë e kohëve të fundit por ka nisur që para 20 vitesh. Çdo herë që qeveria ka dashur ta shembë atë, është protestuar fort.

Sipas vlerësimit të arkitektëve do të mjaftonin rreth 4 milion euro për ta renovuar ndërtesën tërësisht. Një ide që është diskutuar vazhdimisht, është ajo që të themelohet një fondacion, i cili e zhvillon dhe drejton Teatrin Kombëtar si një institucion i pavarur – i financuar nga shteti dhe fonde private.