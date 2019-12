Paratë e garantuara për rindërtimin

Deri në shkurt 2020, kohë kur do të organizohet konferenca e donatorëve në Tiranë, ia vlen të konsiderojmë një burim të garantuar për rindërtimin e shtëpive të shembura dhe shkatërruara dhe rigjallërimin e jetës ekonomike dhe shoqërore në Durrës, Laç, Shijak e kudo ku tërmeti ka lënë vulën e tij të trishtë. Ky burim është krediti shqiptar. Më 18 nëntor 2018, pak përpara se sa të ndodhte katastrofa natyrore, Banka e Shqipërisë dhe Shoqata e Bankave promovuan një platformë të përbashkët për ndërmarrjen e veprimeve sa më konkrete për nxitjen e kreditimit. Platforma prek politikat e kreditimit të bankave, sistemet e pagesave dhe edukimin financiar, shtylla të rëndësishme të sistemit bankar. Platforma do të realizojë me përparësi identifikimin e sektorëve prioritarë për kreditim dhe pasurimin e produkteve dhe skemave kredituese. Këta sektorë strategjikë të zhvillimit të vendit do të gëzojnë trajtim me politika mbështetëse ekonomike dhe fiskale nga ana e qeverisë, për nxitjen e investimeve private dhe rritjen e punësimit. Në vijim, bankat do të bëhen më të gatshme të mbështesin investimet në sektorët e rindërtimit me produkte/skema financimi më specifike dhe më të përshtatshme për ta. Nën këshillimin e institucioneve ndërkombëtare si FMN dhe Banka Botërore, platforma e kreditimit synon përmirësime rregullative dhe iniciativa konkrete. Kështu do të ndërmerren veprime për rritjen e përdorimit të kolateralit financiar dhe zgjerimin e formave të tij, duke synuar uljen e përqendrimit në përdorimin vetëm të pasurive të paluajtshme si kolateral për kredinë bankare. Për këtë, banka qendrore dhe Shoqata e Bankave do të përgatisin një dokument diagnostikues dhe propozues, duke ia dërguar Ministrisë se Financave dhe Ekonomisë. Me të do të synojnë zgjerimin e bazës së kredikërkuesve që përmbushin kushtet e kredisë. Në veprimtarinë e kreditimit, bankat do të kërkojnë akses elektronik në bazat ekzistuese të të dhënave, si për shembull të tatimeve, kadastrës, gjykatave, etj., duke i ndërlidhur këto të dhëna me sistemet e vlerësimit të rrezikut të kredisë së sektorit bankar. Platforma do të punojë të zgjerojë skemat financiare që mundësojnë uljen e rrezikut të kreditimit. Përdorimi i skemave të tilla ka treguar se është i dobishëm për uljen e rrezikut të kreditit dhe rigjallërimin e tij. Ato gjithashtu mundësojnë që kreditimi të drejtohet drejt sektorëve të caktuar, që kanë përparësi zhvillimi dhe mbështeten nga politikat publike e strategjitë kombëtare. Dhe sot përparësi kombëtare është rindërtimi në zonat e prekura nga tërmeti. Platforma e kreditimit do të përditësojë edhe rregulloren për pasuritë e paluajtshme që bankat kanë marrë në bilancet e tyre. Procesi ligjor i ekzekutimit të kolateralit për mbledhjen e një kredie të humbur, mund të rezultojë në marrjen e këtij kolaterali (zakonisht pasuri e paluajtshme) në pronësi të bankës. Nëse kjo dukuri zgjerohet, ajo reflekton vështirësitë që ekzistojnë në treg për shitblerjen e këtyre pronave. Këto vështirësi diktohen nga karakteristikat e tregut ose mangësitë ligjore. Në këto kushte, banka detyrohet të merret me administrimin e këtyre pronave, një proces që është i panatyrshëm për veprimtarinë e mirëfilltë bankare dhe që shoqërohet me kosto financiare. Nga ana tjetër, si banka qendrore dhe Shoqata e Bankave marrin përsipër përgatitjen brenda muajit shkurt 2020 të një propozimi dhe dërgimin e tij pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, përfaqësive të institucioneve financiare ndërkombëtare në Tiranë, si për shembull, Banka Botërore, Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), Banka Evropiane e Investimeve, etj. Në dokument do të propozohet mbështetja e ekonomisë shqiptare përmes nxitjes së skemave apo marrëveshjeve të posaçme (Risk Sharing Agreements), të cilat kontribuojnë në ndarjen (uljen) e rrezikut që mbart financimi me hua bankare i projekteve, i sektorëve apo i grupeve të caktuara të huamarrësve, për të cilët qeveria shqiptare kërkon të japë përparësi zhvillimi. Dhe këto grupe në radhë të parë janë banorët dhe sipërmarrësit e dëmtuar nga tërmeti në trekëndëshin Durrës-Krujë-Lezhë.