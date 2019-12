RTSH i fshiu këngën nga Youtube/ Reagon Elvana Gjata: Nuk ia kam idenë pse u zhduk video

Edhe Elvana Gjata ka reaguar pasi kënga e saj është fshirë nga Youtube dhe është rikthyer sërish. Këngëtarja ka shkruar se nuk e di arsyen pse u fshi kënga me 4 milion shikues, por është e sigurt që shumë të tjerë do të vijnë sërish. “Me tana” e Elvana Gjatës mori vendin e dytë në Festivalin e RTSH, ndërsa Arilena Ara rrëmbeu kupën, e cila do të çojë edhe në Eurosong.

Postimi i Elvanës

“Me tana është tani e disponueshme në kanalin tim në Youtube. Si përgjigje ndaj të gjithë juve që më pyesni pse kanali i RTSH-së dhe video ime u zhdukën, nuk ia kam idenë…Kishte më shumë se 4 milion ajo video, por jam e sigurt se do bëhen akoma më shumë miliona. Shumë dashuri për ju”, shkruan Elvana.