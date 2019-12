Ende s’kanë marrë pagat e dhjetorit, invalidët të indinjuar: Kemi ditë që sorollatemi në radhë

Një ditë para natës së ndërrimit të viteve, personat me aftësi të kufizuar, invalidët, nuk kanë marrë pagesën e dhjetorit. Radhë të gjata të pritjes janë krijuar në të gjitha sportelet e postës shqiptare porse problemi duket se nuk qëndron te posta por tek qeveria që ende nuk ka lëvruar fondet për pagat e personave PAK për muajin dhjetor.

Avokati i njohur i çështjeve të aftësisë së kufizuar profesor Sinan Tafaji pohon se shqetësimi është në rang vendi dhe se për këtë arsye shoqata e të verbërve i është drejtuar prokurorisë me një thirrje të qartë që të hetojë shkakun. Veç vonesës së pagës së dhjetorit personat me aftësi të kufizuar janë përjashtuar edhe nga shpërblimi i fundvitit.

Sipas Tafajit janë me qindra gjyqe të fituara kundrejt shtetit për vonesat e shkaktuara në dhënien e pagave si dhe për mosindeksimin e tyre në dhjetë vitet e fundit. Ndërkohë qeveria vijon të heshtë përballë ankesave të shumta që vijnë nga shtresa më e margjinalizuar e popullsisë personat PAK, që në bazë të pritshmërive jo vetëm që nuk do të kenë para për të festuar por as të ardhura për të kryer nevojat më bazike të jetës, të paktën deri në ditën kur do të lëvrohet paga e tyre.