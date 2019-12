Komisioni i Rindërtimit/ Rama tregon shumën e mbledhur nga donacionet për tërmetin

Kryeministri Rama ka thënë ditën e sotme shumën e mbledhur deri më tani nga donatorët për dëmet e tërmetit.

“Asnjë nuk mund të lejojmë që të kalojë vitin e ri 2021 në çadër. Ky është objektivi i parë. Në fillim të pranverës, maksimalisht Mars të fillojmë të bëjmë spostimin e familjeve që jetojnë në fshat në çadra, në shtëpi të reja.Viti i ri shkollor, nxënësit të cilët kanë humbur shkollën e tyre për shkak të tërmetit, mësimi duhet të nisë në shkolla të reja, më të mira seç ato që kishin.

Lagjet e reja, brenda 6 mujorit të parë, të kemi një kantier të ri, kjo do të kërkojë më shumë kohë. Deri në fund të vitit 2021 të ketë filluar akomodimi i familjeve në shtëpitë e reja.Në lidhje me donacionet, u përmend vetëm pjesa e donacioneve të vogla, që të jemi të qartë me situatën sasia e mbledhur e donacioneve që janë në drejtim të shtetit:

65.57 milion lekë të mbledhura nga 6185 donatorë të vegjël,

414.2 milion lekë të reja

64 milion euro

1.01 milion dollarë

Kemi edhe 21 milion angazhime të marra nga donatorët ndërkombëtarë. Kjo shifër e donatorëve ndërkombëtarë do të lëvizë dhe besoj do të lëvizë në mënyrë të konsiderueshme si rezultat i ndërveprimeve që ne kemi ndërmarrë dhe patjetër me kurorëzimin e konferencës së donatorëve të thirrur nga presidentja e Komisionit evropian për të gjitha vendet e BE dhe disa aktivitete të tjera në vendet e lindjes së mesme, ku jemi shumë aktivë. Mbetet për tu parë vendimi përfundimtar i organizatorëve të konferencës së donatorëve dhe në kuadër të BE nëse do të përfshihen donatorët jashtë BE apo jo, mbetet për tu parë. Shtuar këtu donacionet e mbledhura nga organizatat, të cilat besoj që kemi dakordësi, do të publikohen në të njëjtën faqe, natyrisht të ndara në mënyrë që edhe ato të kenë një raport transparence dhe koherence me donatorët e tyre, ndërkohë edhe publiku të ketë, kemi një bazë jo të vogël për të ecur me shpejtësi në fazën e ndërtimit”, tha Kryeministri.