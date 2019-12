Kryenin supervjedhje në Spanjë, goditet banda shqiptare, 4 në pranga, 2 në kërkim

Policia spanjolle ka goditur një bandë shqiptare, e cila kryente vjedhje duke terrorizuar qytetarët në disa zona të Spanjës. Sipas raportimeve të mediave vendase, ky aksion policor i kryer gjatë ditës së djeshme çoi në pranga katër shqiptarë të moshave nga 32-34 vjeç, ndërsa dy të tjerë u shpallën në kërkim policor.

Ky grup vepronte në zonat e Vallés Occidental, Baix Llobregat dhe Osona, në Barcelonë. Shqiptarët e prangosur vepronin me një skemë të detajuar ku gjithçka ishte e studiuar që nga grabitja dhe deri te fshehja e shumave monetare dhe sendeve me vlerë. Autoritetet nisën hetimin muajin e kaluar për shqiptarët, të cilët akuzohen për grabitjen e 27 banesave. Ata visheshin me rroba të errëta dhe maskoheshin për të mos u identifikuar, dhe më pas vinin në zbatim planin e tyre të grabitjes.

Sipas raportimeve, një oficer policie qëlloi në vendin e ngjarjes pas denoncimit të banorëve dhe tentoi ta arrestonte njërin prej shqiptarëve, por ai e shtyu dhe u largua. Ai u arrestua pak minuta më vonë. Pas arrestimit u zbuluan edhe sendet dhe shumat e vjedhur në banesë. Mediat shkruajnë se kjo nuk është hera e parë që goditen banda shqiptare në Barcelonë, Madrid, por edhe në qytete të tjera të Spanjës. Autoritete kanë nisur hetimet për të zbuluar të shkuarën e shqiptarëve të arrestuar, të cilët ishin kthyer në makthin e qytetarëve.