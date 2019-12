Një vit i pazakontë, me pritshmëri po të pazakonta

Të shkruash në çdo fundvit për atë çka kaluam dhe përjetuam, duket si një nga ato ushtrimet e historisë, që bazuar në ligjet dhe dinamikat e saj, përpiqet të bëjë një bilanc dhe të shtrojë një rrugë për t’u përshkruar në të ardhmen. Thamë ushtrim, pasi gjithçka që kaloi vendoset në lupën e “sikur” e “në qoftë se”, për të treguar çka mund të ishte bërë më mirë, çka u bë keq e çfarë mungoi tërësisht. Do të qe e dobishme të kalonim nëpër një trajektore të tillë mendimi, por që në radhë të parë duhet ta poziciononim këtë vit si një vit të pazakontë. E pazakontë qe djegia e mandateve nga ana e opozitës, të pazakonta zgjedhjet që u bënë pa opozitën, e pazakontë mënyra se si u udhëhoq reforma në drejtësi deri në “prodhimin e fryteve” të saj të para, SPAKU dhe prokurori i përgjithshëm. E pazakontë mbi të gjitha, mënyra se si Europa na trajtoi anëtarësimin tonë dhe të vendeve të tjera të Ballkanit. E në fund, kësaj pazakonshmërie gati-gati të jashtme iu shtua “prirja e pazakontë” për dekada të tëra e nëntokës sonë për t’u dridhur dhe shpërthyer energjinë e saj të brendshme, në dy tërmetet e mëdhenj, që lanë pas, përtej shkatërrimeve dhe të vrarëve, një shenjë të pazakontë, deri dhe të pashlyeshme, në psikikën tonë që pat nisur të formësohej ndryshe gjatë këtyre viteve të demokracisë. Ndaj, për t’i bërë kartolinën këtij viti dhe për të hartëzuar pritshmëritë që ai na ka hapur për vitet në vazhdim, na duhet të rrokim një qasje të pazakontë, një qasje që të gërshetojë të brendshmen me të jashtmen, materialen që shohim, me shpirtëroren që duhet të ndjejmë, dukjen që shfaqim, me qenësinë e vërtetë që jemi e që duhet të shfaqim, po qe se duam të jemi të sinqertë me veten dhe jetën. Mirëpo të gjitha këto krahasime që bëmë, tek ne kanë vite e dekada të tëra që janë kthyer në dallime e kontraste të forta, që kanë hapur gati-gati humnera në mes tyre, duke na i çarë kështu themelet e pritshmërive.

Vetëm se e gjitha kjo, tashmë është shtresëzuar si diçka e zakontë, normale, si dukja jonë brenda konfuzionit dhe pashtetësisë sonë. Ndoshta do të duheshin tronditjet e mëdha strukturore në ndërtesën e shtetit shqiptar që solli ky vit që shkoi, për të na mësuar se demokracia është diçka shumë më e shtrenjtë se një palë zgjedhjeje, se një pushtet i fituar apo i humbur, apo se një perspektivë e cenuar dhe e shtyrë për më tej. Ajo s’mund të jetë kurrsesi dukje, por qenie, e brendshme dhe e jashtme njëkohësisht, materiale po aq edhe shpirtërore, aktualitet po aq sa edhe perspektivë, për të cilën ia vlen të sakrifikosh gjithçka, por vetëm brenda asaj gjithçkaje që ajo të kërkon e të lejon të sakrifikosh. Kalimi përtej këtyre skajeve që ajo vetë i ka vendosur, do të quhej flijim, që nuk i intereson askujt, madje mund të dëmtojë shumëkënd. Mund të duket e pazakontë, por është pikërisht kjo lloj pritshmërie për të ardhmen që mbrujti brenda nesh e gjithë përvoja e trazuar dhe gjithë tension e këtij viti.

Po njëlloj, në aureolën tonë patriotike, në krenarinë tonë nacionaliste, që është shumë larg realitetit ekonomik, social e shtetëror që ne disponojmë e shfaqim përpara vendeve të Europës, ndoshta ishte e shëndetshme një trandje e tillë e fortë e pritshmërive, për të na bërë më në fund të përgjegjshëm dhe realistë, në mënyrë të pazakontë, siç nuk kemi qenë kurrë më parë. Ndoshta një hartë tjetër pritshmërisht, normale në kompleksitetin e vet, e thjeshtë dhe konkrete, në tërësinë problematike të realitetit tonë, do të qe gjëja më e zakontë që mund të presim të na ndodhë, pavarësisht se ulja e pritshmërive në dukje mund të quhej dështim. Në vetveten dhe qenien shqiptare, ai është pikërisht gjithçka që na nevojitet. Nuk kemi nevojë të na i lëbyrin sytë ëndrrat dhe premtimet e mëdha. Ato janë të pazakonta, po njëlloj si pritshmëritë e pazakonta që ato ngjallin.

E në fund, ndoshta ishte e pazakontë për përfytyrimin tonë, e dhimbshme dhe rrënuese në trup e në shpirt, fatkeqësia natyrore e tërmeteve të fundvitit, bashkë me shkundjen e madhe shpirtërore dhe morale që na dha, duke na mbetur si një kujtesë e gjithmontë, që të na udhëheq edhe në të ardhmen, në çdo problematikë apo krizë politike, apo ekonomike që mund të na pllakosë. Solidariteti njerëzor i ngritur mbi fuqinë e arratisë prej panikut, ndihma e vërtetë, konkrete, përmbi propagandën dhe dukjen, vetëndërgjegjësimi etik dhe moral që na pushtoi në ato ditë, në pazakonshmërinë e jetës sonë të mbërthyer nga tensioni dhe kacafytja politiko-shoqërore, duhet të na kthehen në atë standardin apo etalonin moral e shpirtëror, me të cilin të maten dhe të barazohen të gjitha nismat e së ardhmes, në çdo fushë të zhvillimeve të saj. Të matesh me diçka morale e shpirtërore, ndoshta është e pazakontë për ne shqiptarët, por të gjitha ato ngjarje të pazakonta që përjetuam, ndoshta kanë nevojë për pritshmëri që të shkojnë në po të njëjtën gjatësi vale, pavarësisht se mund të etiketohen si pritshmëri të pazakonta. Koha ka ardhur, madje duhej të ishte dje fillimi i gjithë kësaj.