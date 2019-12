Përgjimet e reja, ‘Zogu i Tiranës’ prenotoi për një muaj modelin tek një biznesmen i huaj: S’kam frikë nga k*** s’jam i virgjër

Siç del edhe në përgjime, Nikaj e këshillon modelin që të pranojë ofertën mujore, pasi gjatë ditëve të muajit mund të pikonte dhe ndonjë lek tjetër shtesë.

TIRANË- Hermes Nikaj, ose siç njihet nga të gjithë si “Zogu i Tiranës”, nuk kontrollonte vetëm vajzat për prostitucion, por edhe meshkujt. Një nga këta meshkuj, që ushtronte prostitucion në Tiranë dhe jo vetëm është një model me inicialet F.P., të cilit Nikaj kishte arritur ti rezervonte një klient për një muaj me radhë. Pagesa ishte përllogaritur diku tek 500 euro dhe pritet vetëm ardhja e biznesmenit për të mbyllur të gjithë punën e lënë përgjysmë. Siç del edhe në përgjime, Nikaj e këshillon modelin që të pranojë ofertën mujore, pasi gjatë ditëve të muajit mund të pikonte dhe ndonjë lek tjetër shtesë. Në dosjen e prokurorisë tregohet dhe një rast kur një prostitutë F.Sula i kërkon ndihmë Hermes Nikaj ti gjejë klientë dhe ndonjë vajzë për seks, pasi sipas saj duhet të paguajë qiranë e vajzës. Nga ana tjetër, siç tregohet edhe në përgjime, Nikaj i ankohet se nuk ka ku të gjejë pasi Tirana, është bosh, sepse njerëzit janë në pishina dhe plazh. Por Nikaj i premton se makina do lëvizë, dhe se shumë shpejt do të realizohej. Sot “Shqiptarja.com” vijon publikimin e përgjimeve të tjera që ndodhen në dosjen penale të prokurorisë, në ngarkim të Hermes Nikajt, Anjeza Bena dhe personave të tjerë të përfshirë në këtë rrjet prostitucioni në Tiranë dhe jo vetëm. Në këto përgjime del në pah dhe nata e nxehtë përpara ditëlindjes së Hermes Nikajt ka kaluar me modelin.

Prenotim për 1 muaj

Në 4 korrik 2019, rreth orës 18:24 Hermes Nikaj ka telefonuar modelin e njohur me inicialet F.P. me të cilin bashkëbisedon për një klient, që e kishte gjetur Hermesi. Ky i fundit i shpjegon modelit F.P, me të cilin Nikaj ishte vetë në një lidhje dhe kryente marrëdhënie seksuale, ofertën mujore që kishte arritur ti kapte një biznesmeni në Tiranë. Shuma ishte 500 euro në muaj, dhe se modeli F.P, duhet të ishte çdo javë në gatishmëri. Por veç kësaj shumë fikse, “Zogu i Tiranës”, e këshillon modelin se gjatë një muaji do dalë dhe ndonjë gjë tjetër, pasi çdo gjë është me moshë. Mes “Zogut të Tiranës” dhe modelit F.P, zhvillohet kjo bisedë e cila është përgjuar e gjitha nga prokuroria.

Biseda e Zogut me modelin

Zogu: Minimumi pesëqind eurosh duhet të shkoj, do të shkojë muaji ty me atë…minimum. Dëgjo këto sikur njëqind euro në javë, njëqind e ca të të japi ty ai, ti je…,ti shtatëqind mijë lekëshin. Pesëqind euro në muaj, ti duhet ti kesh prej atij dhe je shumë mirë. Edhe ndonjë pikë tjetër e takon, pak atje pak atje. Se çdo gjë është me moshë, e kupton. Pezjeçe, pezjeçe sa herë takohemi apo atë…(Flasin njëherësh)

Zogu: Po nuk të bën punë…

Modeli:…sepse nuk është se më jep shumë dhe ti kem. Mi jep pak nga pak, ta takoj shpejt…

Zogu:Do ti çoj unë të dyja, hajt se takohemi në darkë te “A****” nga ora nëntë mos e rruaj fare të lutem.

Modeli: Okej takohemi nga ora dhjetë do marr dhe N** me Xh***…, do i sjell në Tiranë, sonte t’rrime këtu nga unë…

Zogu: Vdes për Iva Alikon…

Pasi janë takuar në mbrëmje me Hermes Nikaj dhe modeli, ata kanë qëndruar në një banesë, pikërisht në shtëpinë e “Zogut”, ku nga biseda që ka përgjuar prokuroria rezulton se nata, ka qenë mjaft e zjarrtë dhe ku flitet për bjonden e Shoëbizz-it, Iva Alikon. Kjo natë e zjarrtë ka ndodhur në banesën e Nikaj, ku sipas bisedës kuptohet se ka qenë prezente dhe nëna e “Zogut të Tiranës”. Biseda e përgjuar është realizuar, në datën 5 korrik 2019 rreth orës 13:44, ku një person i panjohur deri në këto momente për policinë dhe prokurorinë telefonon Hermes Nikaj, ku mes tyre zhvillohet kjo bisedë si më poshtë:

Zogu: Unë isha me K** dhe me këtë F.P (vijon bisedën me pëshpërimë) pastaj erdhi ky tek shtëpia ime. Kena bo seks jena k’naq o Zot, se kisha nja dy apo tre javë, se s’bërtas dot. Kisha nja dy-tre javë pa nejt me kto, iiii sa jam kënaq. Unë pa gjumë gjithë natën, në orën tre më ka kap gjumi. Kur u zgjova unë, shof gjashtë e gjysmë e mëngjesit, pa gjumë gjithë natën.

Personi:Po unë që kam fjet në orën katër e gjysëm.

Zogu:Tu e bo…

Personi:Jeni kënaq e, shkër*** qeke kënaq. Po të shpija jote, po a sështë mami yt aty?

Zogu:Po lere, po unë kam shtëpinë e madhe si ty, edhe më të madhe se taten.

Personi:Ti e ke më të madhe ndoshta, unë se kam shumë të madhe.

Zogu:Unë e kam o zemër, kam dhomën time aty, sa jemi kënaq hiii,uaaaa

Zogu:Vdes për Iva Alikon dhe do me fry shumë, ça ti bëj atij mo burr…është i vogël mi, njëzet vjeç. Si kemi qën ne, dikur që s’digjoshim njeri.

Personi:Pse njizet është?

Zogu:Po

Zogu:Çi kam punuar dje unë, ja kam fut llapën tek b**,hiiii

Personi:Or ti jam nana e Tiranës unë.

Zogu:Nana, njishi i Tironës. Erja e Tironës, Zogu i Tironës.

Personi:Ej, po tashi ky të q… ty tani, apo ky q…j.

Zogu:Ja të ha nji çap bukë dhe po vij, se jam pa bukë.

Personi:Ej, hajt bëjm i gik me Xh** hajde i her

Zogu:Po është plaka aty moj qyqja

Personi:Uaaa po e di

Zogu:Hajde mo, po hajde se kot nuk them unë

Zogu:…buk ti them mamit, (thërret me zë të lartë) O mami, ma be gati, më hidh i çik bukë të haj unë, mirë shpirt.

Nata e nxehtë në shtëpinë e Hermesit

Pa kaluar shumë nga kjo bisedë, Hermes Nikaj ka telefonuar të dashurin e tij, modelin F.P, ku gjatë bisedës të dy së bashku nuk e fshehin entuziazmin e natës që kanë kaluar së bashku. Mes tyre zhvillohet kjo bisedë, të cilën prokuroria e ka përgjuar plotësisht, ku “Zogu i Tiranës”, i thotë modelit se i kishte bërë një surprizë shumë të bukur para ditëlindjes. Më tej, Hermes Nikaj i flet për një punë të pambaruar, të lënë përgjysmë, pasi N-ja, ndodhet jashtë shtetit dhe ende nuk kishte mbërritur në Shqipëri.

Biseda

Zogu:Uaaa sa jam kënaq zemër, ti meriton shumë, shumë, shumë, shumë

Modeli:Hë hë hë hë hë

Zogu:Do rimë bashkë gjithmonë se unë do të respektoj shumë fare. Unë sa kënaqem me ty, nuk kënaqem me asnjë fare, hihiihi.Ça ke punuar tiiii, apo ishte kështu si surprizë para ditëlindjes.

Zogu: Q… robrt për zotin lart, uaaa i shkruajta unë se N…ishte jashtë, vinte nga java.

Modeli:Epo mirë..

Zogu: T’çoj lali jot dhe mos e rruaj k** na plasi b***. Lekët e kollovarëve zemër.

Modeli:E di,e di

Zogu:Ta bëj lali jot, por unë kur të them po, po ti e di, unë nuk të rrej. Të ishte ashtu, të thasha jo jo.

Modeli:Ëhë

Zogu: S’ka mundësi,s’ka ndonjë gjë.

Modeli:E di

Zogu:Se atje bën pak o zemër, njëqind janë maksimumi më shumë se njëqind e pesëdhjetë euro, nuk e besoj se do marri dyqind mijë lekë. Unë i hoqa mënjanë dy tani, dyqind mijë lek, katër pesëdhjeçe. I paç sa për sy. A do prapë?

Zogu: Ihhh, o unë thashë se nuk, unë thashë pale ku do shkoj, ço q… andej nga TEG-u ky…

Modeli:Jooo

Zogu:Kur the ti nëpër shkallë, prit o jeta boll u ngopa për sonte. Hahahaha.

Modeli: Jo line të thashë, unë tregova dhe vetë për ty, që anulova atë, kur erdha për te ty.

Zogu:Po dhe për mua, me nejt me mua…

Kërkesa për klientë por Tirana është bosh

Teksa e ka mbyllur këtë telefonatë Hermes Nikaj, merr një telefonatë tjetër nga një shtetase që është identifikuar si S. Sula, ku kjo e fundit i kërkon ndonjë mashkull për të kryer marrëdhënie seksuale dhe për të nxjerrë ndonjë lek, pasi siç thotë dhe F.Sula vajza e saj ka për të paguar qiranë dhe duhet lekë. Nga ana tjetër “Zogu i Tiranës”, i thotë se nuk i gjen dot, pasi të gjithë çunat janë plazh dhe pishina, e sipas tij Tirana është bosh. Mes tyre zhvillohet kjo bisedë:

Zogu: Si je ti, do të takoj sot ose nesër patjetër

F.Sula:Po ti s’pate nji punë, po ca do më takosh

Zogu:Do të jap unë një kafe pa merak

F.Sula:Po jo nuk do gjë nga ty, ti se kupton na gjej ndonjë njeri, (nuk kuptohet), për goca.

Zogu:E di por janë të gjithë nëpër plazhe pishina, është Tirana bosh. Të gjithë i ke plazh e pishina.

F.Sula:A më kupton?

Zogu:Ku je ti te makina?

F.Sula:Unë këtu, tek makina jam. Po më gërthiti goca jo kështu jo ashtu, do ma paguaj ajo qiranë goca.

Zogu:Cila gocë, si,si bërtit pak se s’të dëgjova.

F.Sula:Goca ime do paguaj qiranë kupton?

Zogu: Bëreqaves

Zogu:Hajt se do bëj un ç’mos po jan të gjithë nëpër plazhe

F.Sula:Po mundohu pra, ë të keqen. A më dëgjove?

Zogu:Mirë …e b…en?(flet me zë të ulët)

F.Sula:A të vdeksha unë a mir?

Zogu:Mirë, se të lëvizi makina shpejt.

F.Sula:Hahaha, jo nuk të besoj.

Zogu:Maje mënd qa po të them

F.Sula:Po mirë ishallah se ti je rob i shenjtë, do zoti.

Zogu:Patjetër do bëj unë ç’mos.

Zogu:Do lëvizi makina, do ta hash k**in

F.Sula:Kur fol ti unë shkrihem…majmun…

Zogu:Je ku|**ë e madhe ti

F.Sula:Më qafsh mu, nuk jam ku**ë jo

Zogu:Je je, je kur***kë plakë

F.Sula:Jam unë por jo shumë. Hahahaha. Ej kur do më sjellësh, ndonjë shoqe, më sill ndonjë rrugaç, gjys për gjysëm o çun

Zogu:E mirë de mirë.

F.Sula:Hë gjysëm për gjysëm, sot unë do vij tek ditëlindja jote. Unë nuk ri se më tha, më tha halla mu, ka ditëlindjen Hermesi, më tha mua

Zogu:Ke dëshirë të vish ti?

F.Sula:Po do vij unë, kam bërë fustan të kuq

Zogu:Hajdeni.

Zogu:Mirë ja tani, mirë ta hëngsha b****n, hajt se do lëvizi makina shpejt

F.Sula:H ahahahaa

Zogu:Do hash k**in e nxehtë shpejt, mbaje mënd. Do lëvizi makina, kur ta bosh në makinë.

F.Sula: Ngjoje

Zogu:Kurt a hash…

F.Sula: Po atëherë do të qërasim

Zogu:Mbaje mend vdeksha sonte që pot a them una. Makina do lëvizë shpejt.

Ndërkohë në datën 7 korrik 2019 në orët e vona të natës në 01:28 Hermes Nikaj, telefonon modelin F.P, dhe të dy së bashku zhvillojnë një bisedë me këtë përmbajtje.

Modeli:Ee, vuna pak krem e pudër, lyva pak qerpikët

Zogu:Po pse?

Modeli:Po sepse do bëj një xhiro andej nga stacioni i trenit, të shof mos ka ndonjë debil.

Zogu:Bravo ashtu do ta bëjmë

Zogu:Shpejt mos u vono

Modeli:Erdha.

Marrja e sasive të lekëve

Në mesnatën e datës 9 korrik 2019 modeli me inicialet F.P, telefonon Hermes Nikaj, dhe së bashku bisedojnë për marrjen e një sasie lekësh. Ka dyshime se këto para janë marrë nga biznesmeni N, që e prisnin të vinte nga jashtë, i cili duhet të paguante modelin me 500 euro në muaj, duke e prenotuar për një muaj. Mes tyre zhvillohet kjo bisedë.

Modeli:Gjumë

Zogu:Kush e kishte radhën sonte?

Modeli:…(Nuk Kuptohet)

Zogu:Mos më rrej

Modeli:Për zotin…

Zogu:Ça thua oo, ça thua…hiii sa jam kënaq dje me ty hiii, shumë.

Modeli:E di

Zogu:Fyyyyy(Fërshëllimë)Hë mo jetë i more lekët?

Modeli:Nesër do iki ti marr

Zogu:Desha më të tregu nji tufë, por kam frikë se do bëhesh keq

Modeli:Po si mora sot, me kësmet nga e shtuna

Zogu:Do ta shohësh diçka?

Modeli:Po nesër, nesër.

Zogu:A i do ti marrësh tani?Lekët. Jo për seks ore, a do vish ti marrësh, jo për seks o idiot, a do vish tani të pimë ndonjë gjë?Jo për seks jo për seks. A do të vish ti marrësh tani?Jo për seks. E se nuk të dëgjoj, bërtit pak.

Modeli:E di po s’kam

Zogu:Jo për seks. Mos ki ashtu, jo por hajde për qejf. Po hajde bëjmë çik muhabet, o jetë dëgjo zemrën tate, rrimë nja gjysë ore këtu në ballkon, merri dy RedBulla…, a ke lek të paktën për

ndonjë “Redbull”

Modeli:Se po vij

Zogu:Ok ku jeni fiks

Modeli:Sa kalova doganën

Zogu:Mirë të martofsha fenë, a kishe frikë se do të q… që s’u ngjite

Modeli:Jo me jeta se nuk e di unë pastaj, unë nuk kam frikë nga k***, se nuk jam i virgjër.

