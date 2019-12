“Plasje të reja tëmthi ju presin”, Elvana Gjata reagon sërish pas festivalit

Këngëtarja Elvana Gjata, i ka kushtuar një dedikim dy bashkëpunëtorëve të saj të ngushtë. Bëhet fjalë për stilistin e njohur Valdrin Sahiti dhe Dj Andy Gramm, të cilët këngëtarja I konsideron si vëllezër.

“Plasje të reja tëmthi ju presin”, shkruan Elvana ne shenimin qe ngjan si një paralajmërim pas mërzisë që shkaktoi tek ajo Festivali i Këngës në RTSH, në të cilin u rendit e dyta, pasi u përfol si një nga pretendetet për fituese.

“Jam mirenjohese per ju cdo dite!

@andygramm Je vellai madh qe punon me mish e shpirt pa u ndalur! Ti je frena une gazi.

@valdrinsahitiofficial vllai vogel i cmendur, plot jete dhe energji pozitive! Motorr i vertet!

Faleminderit me gjithe zemer per gjithcka qe beni per mua! Do jem gjithmone aty per ju! Cant wait for the future Plasje te reja temthi ju presin Love you my family!