Vlera Lekaj: Vuani nga sëmundjet e mushkërive, ja si t’i menaxhoni

Nga Vlera Lekaj – Sëmundjet e mushkërive përbëjnë një panoramë deri diku të panjohur, sepse kanë një zhvillim shpesh progresiv dhe parandalimi i tyre përbën një sfidë për mjekësinë shqiptare dhe atë botërore.

Një nga sëmundjet pulmonare më të rrezikshme njihet si sëmundja pulmonare obstruktive kronike (SPOK). Është një problematikë, e cila shoqërohet me një ngushtim (obstruksion) të parikthyeshëm ose pjesërisht të rikthyeshëm të rrugëve ajrore. Karakterizohet nga një ngushtim me natyrë progresive dhe shoqërohet me një përgjigje inflamatore jo normale kundrejt grimcave të pluhurit ose gazeve.

SPOK-u është shkaktar i tretë i vdekjeve në të gjithë botën. Te mjeku i familjes përfaqëson një nga diagnozat kronike më të shpeshta dhe ndër më kryesoret, që shkaktojnë invaliditet të pjesshëm ose të plotë.

Pacientët më të prekur janë duhanpirësit si dhe personat me profesione të ekspozuar ndaj gazeve dhe tymrave si psh., punonjësit e fabrikave, të minierave, shtypshkronja etj..

Pacienti fillimisht mund të paraqitet me një kollë të vazhdueshëm me gëlbazë dhe dobësi trupore, por shenjat fillestare mund të jenë edhe vështirësi në frymëmarrje, dhimbje gjoksi dhe zbehtësi e theksuar. Nëse një pacient shfaqet me këto simptoma, pavarësisht moshës, përherë këshillohet të bëhet e ashtuquajtura prova e spirometrisë, e cila përcakton mundësinë e prekjes nga kjo sëmundje dhe shkallën e gravitetit të saj.

Në varësi të shkallës së gravitetit të kësaj sëmundjeje përcaktohet edhe terapia, e cila mund të jetë me pompa bronkodilatatore, të domosdoshme për t’u marrë gjatë gjithë jetës, ose në gradat fillestare të kësaj sëmundjeje vetëm në periudhat e acarimit të saj.

SPOK-u është një sëmundje e pashërueshme, por nëpërmjet mjekimit mund të parandalohet deri diku zhvillimi më tej i saj.

Stili i të jetuarit me një dietë ushqimore të paktë, duhanpirja ndikojnë negativisht në progresivitetin e kësaj sëmundjeje. Përpara se të fillohet çdo lloj terapie, sugjerohet që një pacient i prekur nga SPOK-u të ndërpresë pirjen e duhanit, të përmirësojë stilin e jetesës, duke mbajtur një dietë ushqimore me vlera ushqyese dhe duke shtuar aktivitetin fizik.

Shoqërimi i kësaj sëmundjeje me sëmundje të tjera si kardiake, endokrinologjike apo muskulore është një komplikacion i shpeshtë.

SPOK-u është një sëmundje invalidizuese, e cila ka nevojë për ndjekje të përhershme me mjekim dhe një stil jete të shëndetshëm.

Për çdo shqetësim të lidhur me frymëmarrjen që shoqërohet me kollë të vazhdueshëm dhe dobësi të përgjithshme, këshillohet vizita te mjeku dhe spirometria për të përjashtuar në çdo rast diagnozën e sëmundjes obstructive pulmonare kronike.