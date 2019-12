Dinamika/ Nga debati para bashkisë tek sherri në zyrë, si u plagos Fatos Tushe nga ish-shoferi

Qyteti i Lushnjës u trondit mëngjesin e kësaj të marte. Pas një sherri në ambientet e bashkisë, kryebashkiaku Fatos Tushe u plagos në zyrë nga ish-shoferi i tij.

Mësohet se Tusha ka marrë plagë në këmbë dhe në shpatull, ndërsa sekretarja e tij është plagosur më rëndë. Gazetarja e “BalkanWeb”, Klodiana Lala ka zbërthyer të gjithë dinamikën e sherrit mes ish-shoferit dhe kryebashkiakut, ndërsa thekson se mes tyre ka pasur konflikte në të kaluarën.

Kryebashkiaku i Lushnjës, Fatos Tushe, u transportua menjëherë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë. Grupi hetimor ka nisur punën për dokumentimin e ngjarjes së rëndë, ndërkohë po verifikohet lidhja e tyre dhe zërat që thonë se kryebashkiaku i kishte disa borxhe ish-shoferit të tij.

Dinamika e ngjarjes dhe marrëdhënia konfliktuale mes Tushes dhe ish-shoferit:

Kryetari i Bashkisë ka mbërritur fillimisht në punë ku do takohej me stafin dhe gazetarët. Ka parkuar makinën dhe aty ishte ish shoferi Saraçi. Kanë debatuar dhe janë ngjitur për në zyrë. Tushe i ka kërkuar të sqarohen lart në zyrë. Debati mes tyre ka vijuar me tone të larta dhe ai ka nxjerrë granatën dhe e ka hedhur. Sekretarja e tij është plagosur më rendë. Bashkia ka kamera dhe policia i ka sekuestruar ato. Mes Tushës dhe Saraçit ka patur konflikte të vazhdueshme që kane çuar pastaj në largimin e tij si shofer. Ka dyshime që Tushe i kishte edhe një borxh Saracit. Ky i fundit ka dyshime të ishte përfshirë në veprimtari kriminale. Po hetohet e kaluara.