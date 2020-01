Viti i ri ka nisur me lëkundje tërmeti. I pari që goditi vendin tonë ishte rreth orës 4 të mëngjesit në datën 1 janar. Me një forcë 4.2 ballë epiqendra ishte pranë Durrësit. Ndërkaq edhe mbrëmjen e djeshme lëkundje janë ndjerë në juglindje të vendit. Sipas ESMC, tërmeti ka qenë me magnitudë 3.8 ballë e shkallës rihter dhe me epiqendër 6 km në jug të qytetit të Bilishtit.