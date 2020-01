Viti 2020 sipas Horoskopit kinez, ja çfarë iu pret

Të gjithë kemi dijeni se ekziston edhe horoskopi kinez dhe duket se ky vit i takon shenjës së ‘Miut metalik’.

Shumë mundësi për para, fat dhe dashuri, sipas horoskopit kinez do kemi shumë sukses për këtë vit.

Viti i Miut vjen menjëherë pas Vitit të derrit (2019) dhe para Vitit të demit(2021).

Vitet e Miut janë: 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 dhe 2032.

Horoskopi kinez 2020 për 12 shenjat fillon me Vitin e Ri Hënor të shtunën, me datë 25 Janar dhe përfundon në 11 Shkurt të vitit 2021.

Miu është shenja e parë nga cikli prej 12 me kafshë në Astrologjisë Kineze, dhe për këtë arsye, viti 2020 konsiderohet një vit i përtëritjeve dhe fillimeve të reja.

Viti i Miut do të jetë një vit i fortë, me prosperitet dhe fat për pothuajse të gjitha shenjat e zodiakut kinez. Të gjithë do të tregojnë vendosmëri në lidhje me qëllimet e tyre, aspiratat, madje edhe hobet e tyre.

Ky është një vit i shkëlqyeshëm për iniciativa të reja dhe për zhvillim.

Ata që planifikojnë të blejnë pasuri të paluajtshme, të fillojnë një biznes ose të investojnë para në një projekt afatgjata, kanë shanse të mëdha për t’u kënaqur në të ardhmen.

Por, kini kujdes! Këto lloj iniciativash do të jenë të suksesshme vetëm nëse planifikohen me kujdes. Viti i Ri Kinez festohet çdo vit përmes festave të përsosura dhe plot ngjyra.

Fillimi i vitit, me ditët e para të shkurtit janë jashtëzakonisht të ndritshme dhe plot motivim. Kemi marrë si dhuratë një vit të ri, të pastër, të freskët, pa gabime dhe pa keqardhje.

Viti i Miut do të sjellë energji krijuese, një energji që mund të manifestohet duke përmbushur shumë gjëra që dëshironi në jetën tuaj.

Do të keni sigurinë se gjithçka është e mundur, që jeni ju krijuesi i jetës suaj dhe që po, ju keni fuqinë të jeni ai që doni të jeni.

Shikoni cilës shenje i përkisni në horoskopin kinez: