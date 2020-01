Protesta për pensionet, kaos në gjithë Francën, greva më e gjatë në 51 vjet

Mobilizimi në Francë kundër reformës së pensioneve të kërkuar nga president Emanuel Macron, ka shënuar një rekord të ri për sa i përket kohëzgjatjes. Në ditën e 29 rradhazi të grevës, është lënë pas rekordi prej 22 ditësh në 1995-ën, si dhe ai i 1986-87, prej 28 ditësh.

Mediat franceze raportojnë këtë fakt duke shpjeguar se kohëzgjatja vjen si pasojë e disa faktorëve, si për shembull karakterit universal të reformës, që u përket të gjithë francezëve dhe që kontribuon në ruajtjen e mbështetjes së lartë të opinionit publik. Gjatë javës së tretë të grevës, situata është përmirësuar pak. Nënpunësit e transportit publik në grevë nuk kanë marë pagën e tyre dhe kjo ka bërë që disa prej tyre t’i rikthehen punës.

Qeveria ka thënë se ndryshimet janë të nevojshme për ta bërë sistemin më të drejtë, mirëpo sindikatat thonë të kundërtën.

Diskutimet në mes të sindikatave dhe qeverisë pritet të zhvillohen më 7 janar.Në fjalimin e tij për festat e fundvitit, Macron është zotuar për të mos hequr dorë nga plani i tij, i cili do t’iu kërkojë banorëve të punojnë më shumë.

“Kjo do të ishte tradhti për fëmijët tanë dhe fëmijët e tyre, të cilët do të paguanin çmimin e dështimit tonë”, ka thënë ai. Protestat kanë rezultuar me kaos në gjithë Francën. Shumë francezë që kanë planifikuar të shpenzojnë ditët e festave me famijen dhe miqtë janë bllokuar, për shkak të anulimit të udhëtimit me trena dhe aeroplanë.