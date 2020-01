Berisha denoncon: Bushi me narkotrafikantët po i bën presion të prekurve nga tërmeti

Ish-kryeministri Sali Berisha publikoi një denoncim online, ku thuhet se kreu i Bashkisë së Krujës, Artur Bushi po u bën presion banorëve të Thumanës, të cilët janë strehuar nëpër hotele pas tragjedisë së tërmetit.

POSTIMI I BERISHËS

Narkoshteti që vrau familjarët e tyre në Thumanë, me neglizhencën e tij i nxjerr edhe nga hoteli! Lexoni denoncimin e dhimbshëm të qytetarit dixhital. sb

Doktor Berisha, përshëndetje. Sot në Shengjin ishte Bushi bashkë me 10 veta, midis tyre edhe narkotrafikantë nga Thumana, dhe kanë hyrë nëpër dhoma të banorëve të kampit nga Thumana duke iu bërë presion të pranojnë bonuset qesharake ose do t’i nxjerrin në rrugë dhe nuk do iu japin as shtëpi pas rindërtimit.

Ata duan të shpërndajnë banorët në mënyrë që të mos kenë mundësi të jenë të bashkuar dhe me pas të bëjnë ç’të duan me fondet e rindërtimit.