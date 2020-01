Ai mban Archie në krahë, i buzëqesh dhe e shikon me sytë plot me dashuri. Princi Harry është një baba i dashur dhe i ëmbël dhe i çmendur për djalin e tij.I vogli i ka bërë për vete të gjithë fansat nga e gjithë bota dhe sot dalja e tij në publik është një sukses.Me atë shikim të ëmbël dhe të zgjuar ylli i vogël ka një ngjashmëri të madhe me nënën e tij Meghan Markle!