Aksidenti me 2 viktima tek `Xhamlliku´/ Avokati i 36-vjeçarit: Vendimi i padrejtë, ai është traumatizuar

Gjykata ka vendosur masën e sigurisë ‘arrest me burg pa afat’ për Etojn Lazrin, 31 vjeç, ndërsa për Edmond Muratin, 36 vjeç ”arrest me burg” me afat 30 ditor, pasi shkaktuan aksidentin tragjik me dy viktima, më 2 janar, në zonën `Xhamlliku´ në Tiranë.

Gjatë një komunikimi me mediat, avokati I Edmond Muratit u shpreh se klientii tij po mbahet padrejtësisht, pasi ka qënë në drejtim të rregullt të mjetit.

“Në lidhje me kërkesën për caktimin e masës së sigurisë, lidhur dhe me qendrimin tonë kemi shprehur mënyrën dhe mekanizmin tonë në lidhje me ngjarje që ndodhi me datën 2 janar. E vërteta është se klienti ka qenë në drejtim të rregullt të mjetit. Është përplasur nga mjeti Volsvagen, edhe me vendimin e gjykatës nuk jemi dakord nuk janë as kushtet as kriteret e ligjit. Mbahet padrejtësisht. Ai është i tramutaziuar dhe nga lajmi që dy persona kanë humbur jetën. Për mjetin që drejtonte Edmon Murati ka qenë në korsinë e lejuar.”- u shpreh avokati.