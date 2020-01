Kush është shefi i policisë në Shkodër që iu vendos eksploziv në banesë (Foto)

Një shpërthim me lëndë plasëse ndodhi mbrëmjen e djeshme në banesën e efektivit të policisë së Shkodrës , Prelë Milani.

Sasia e lëndës plasëse e dyshuar si tritol është vendosur në pjesën e pasme të banesës së policit në zonën e Zooteknikës në një shtëpi private. Tritoli ka shpërthyer afër një barake ku nuk jeton askush dhe përdoret si magazinë nga familja. Pavarësisht shpërthimit polici Prelë Milani nuk e ka kuptuar se ka ndodhur në banesën e tij duke qenë se është me një oborr të madh dhe ka vijuar rrugën për të dalë në punë. Familjarët pasi është larguar i kanë bërë të ditur se tritoli ka shpërthyer në shtëpinë e tyre ndërsa më pas kanë ardhur ekspertët e policisë duke nisur hetimet për këtë ngjarje të ndodhur në banesën e kolegut të tyre. Vetë polici Milani ka dyshime se kjo ngjarje ka ardhur për shkak të detyrës si polici dhe komandant poste në Theth.

Çështja e kultivimit të drogës në Dukagjin vazhdon të jetë problem dhe efektivi Milani është përballur shpesh herë me asgjësim të lëndëve narkotike si pjesë e policisë. Ndaj dyshimet e para janë se ky është një sinjal për policin Milani. Një tjetër shpërthim me tritol gjatë mbrëmjes që lamë u regjistrua në fshatin Grudë e Re, në banesën e shtetasit Kolë Bungaja. Ndërkohë, policia po heton në lidhje me ngjarjet.