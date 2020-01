Miq prej kohësh, Niko Komani nuk flet më me Enca Haxhian? Ja e vërteta e sherrit

Niko Komani ishte mbrëmë i ftuar në emisionin “Shiko kush Luan” me Luana Vjollcën, ku zbuloi disa të pathëna për miqësitë e tij me personazhe të njohur të showbiz-it.

Stilisti i njohur u pyet në lidhje me marrëdhënien e tij me Enca Haxhian, me të cilën ka qenë mik prej kohësh, por së fundi nuk janë parë më bashkë.

Niko u shpreh se me Encën nuk është zënë, por thjesht i kanë lënë hapësirë njëri-tjetrit. Pra kjo do të thotë se Niko dhe Enca nuk bashkëpunojnë më, por as nuk jane zënë.

“Nuk prishet raporti me shokët apo shoqet e ngushta. Thjesht kemi lënë një hapsirë për t’u inspiruar. S’jemi zënë, thjesht puna është ndarë”, u shpreh Niko.