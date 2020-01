Arkeologu: 11 këshilla për Butrintin

Në vijim të letrës që profesor Ceka i ka dërguar Ministrisë së Kulturës, veçojmë edhe 11 këshilla që sipas tij, janë të nevojshme për ditën e parë. Te vërejtjet në lidhje me Planin e Menaxhimit të Integruar të Butrintit për periudhën 2020-2030, ai rendit anët pozitive dhe anët e mbetura evazive dhe/ose të paqarta.

1. Plani është i studiuar mirë dhe kap të gjitha aspektet e menaxhimit të Parkut në të dy përbërësit kryesorë të tij, siti arkeologjik dhe ai ambiental. Si i tillë përbën biblën e një menaxhimi serioz dhe bashkëkohor për dhjetëvjeçarin e ardhshëm. Në thelb është një kontratë midis shtetit shqiptar dhe AADF, që sjell një model pozitiv, revolucionar për gjendjen kënetore të administrimit të sotëm, të ngjashëm në formë, por jo në përmbajtje me British Heritage.

2. Plani ka zbërthyer me qartësi dhe profesionalizëm pyetjet çfarë dhe ku, por ka kaluar në mënyrë të sipërfaqshme pyetjen themelore kush dhe si? Për mua ka rëndësi përcaktimi i mënyrës së përzgjedhjes dhe emërimit të Drejtorit të Parkut, që duhet të bëhet me konkurrim nga bordi dhe pas kësaj të miratohet bashkërisht nga ministrat që mbulojnë Kulturën, Arsimin dhe Ambientin. Personi duhet të jetë menaxher ekonomist i nivelit të lartë dhe njohës i gjuhës shqipe, për vetë detyrën që ka të bëjë me administratën lokale e qendrore si dhe institutet përkatëse të arkeologjisë, restaurimit dhe ambientit.

3. Me rëndësi është ndërtimi që në fillim i administrimit në dy drejtime kryesore: menaxhim i parkut arkeologjik dhe menaxhim i zonës ambientale. Si rrjedhim do të ketë dy nëndrejtorë dhe dy njësi kryesore në varësi të tij. Nëndrejtorët duhet të jenë domosdoshmërisht punonjës shkencorë në nivelin minimal të doktorit të shkencave dhe me përvojë në arkeologjinë dhe ambientin e Butrintit dhe përzgjidhen nga Bordi me konkurrim, pavarësisht nga shtetësia. Pagesat e drejtorit dhe të nëndrejtorit do të jenë relativisht të larta, por me një incentiv në varësi të rritjes së të ardhurave nga veprimtaria e parkut.

4. Duhet përcaktuar që në fillim struktura e të dy njësive administrative-shkencore të Parkut, duke saktësuar përbërjen e tyre, mënyrën e përzgjedhjes nivelin profesional, mënyrën e pagesës. Personeli shkencor i të dy njësive duhet të përzgjidhet nga Bordi në bazë të konkurrimit dhe ndjek detyrimisht karrierën shkencore, krahas asaj administrative. Parku duhet të ketë si një nga drejtimet kryesore edhe orientimin dhe financimin e kërkimit shkencor, gjithmonë në tematikën e Parkut. Një marrëveshje me Institutin e Arkeologjisë dhe Institutin e Monumenteve është e nevojshme për disiplinimin e karrierës dhe specializimin e personelit administrativ dhe shkencor të parkut. Personeli administrativ përzgjidhet nga Këshilli i Drejtorëve, pra drejtori dhe dy nëndrejtorët dhe emërohet nga Drejtori. Në bashkëpunim me bordin nga ky këshill përcaktohet shkalla e incentivimit nga shtimi i të ardhurave edhe për personelin shkencor dhe administrativ.

5. Plani i menaxhimit duhet të përmbajë që tani një shtojcë me Rregulloren e funksionimit të Parkut, sipas një modeli të suksesshëm, ku unë rekomandoj rregulloren dhe modelin e funksionimit të Parkut Arkeologjik Bibracte ne Francë, mjaft i ngjashëm me mënyrën si konceptohet funksionimi i Parkut të Butrintit. Që tani duhet të përpilohen edhe rregulloret e veçanta që kanë të bëjnë me aspekte të ndryshme të punës, siç janë administrimi i aspekteve financiare (biletaria, shitja e librave dhe suvenireve, ofrimi i Parkut për evente, mënyra e shfrytëzimit të vlerave ambientale, etj). Po kështu duhet të ndahet qartë që veprimtari shërbimi brenda parkut janë kompetencë vetëm e Bordit dhe çdo kontratë më e hershme e nënshkruar nga Ministria e Kulturës (Kafja e firmës Hako, marrëveshja për restaurimin me një firmë tjetër, marrëveshjet me artizanët, etje) do të ritrajtohet në modelin e ri të administrimit.

6. Duhet që tani një rregullore mbi menaxhimin e autonomisë financiare që të marrë formën e një VKM. Pra marrëdhëniet financiare me shtetin, përqindjet dhe mënyra e përdorimit, marrëdhëniet e Drejtorisë me bordin, etj.

7. Është me rëndësi përgatitja e Day One, pra fillimit për së mbari të veprimtarisë së Parkut, kur duhet të zbatohen disa prioritete. Kështu. Cila do të jetë selia e Ekipit të Menaxhimit, që, në fakt, është i gjithë personeli? Praktikisht një ambient i tillë mungon dhe ideja e zgjerimit të biletarisë është e sipërfaqshme, po aq sa edhe ajo e marrjes së hotel-restorantit ngjitur për këtë qëllim. Kjo e fundit do të kushtonte në mënyrë ekstensive, nëse nuk do të përfundonte si çështje gjyqësore për vite me radhë. Zgjidhja që propozoj është blerja e ish-repartit ushtarak, që është privatizuar në mënyrë të jashtëligjshme nga një person dhe mbahet si vend bagëtie. Ndërtesa mund të riparohet, ose të rindërtohet, duke krijuar selinë e ekipit bashkë me të gjitha premisat e nevojshme, sallën e konferencave, bibliotekën, laboratorin, magazinat, arkivin, si dhe një numër të konsiderueshëm ambientesh fjetje për specialistët që do të ftohen të punojnë në fushën e restaurimit, kërkimeve arkeologjike dhe atyre ambientale. Kështu zgjidhet edhe konflikti me Institutin e Arkeologjisë, që pretendon për ambientet që ajo përdor në zonën e akropolit, ku janë depozituar materialet e gërmimit dhe është instaluar laboratori i restaurimit të objekteve arkeologjike nga gërmimet.

8. Në Day One bën pjesë edhe ngritja e një ndërtese të lehtë, por të bollshme me ambientet e pranimit, me ajër të kondicionuar, ku do të jetë biletaria, dyqani i suvenireve dhe librave, ambienti i rojeve, dhoma e vëzhgimit me kamera dhe e komandës së sistemit antizjarr, tualetet, etj. Sistemi antizjarr është superurgjent, sepse një Butrint pa pyll, nuk është më Butrint. Sistemi duhet të shtrihet në të gjithë sipërfaqen e rrethuar të Parkut dhe përveç funksionimit të komanduar duhet të ketë edhe hidrante. Natyrisht që zgjidhja më e mirë është funksionimi me ujin e liqenit, që kërkon edhe elektifikimin e plotë të sitit. Si rrjedhim do të jetë i nevojshëm edhe një ‘buffer zone’ që e veçon pjesën e rrethuar nga pylli që shtrihet përtej saj, e cila duhet të pastrohet vazhdimisht, por edhe muri në këtë anë duhet të mos lejojë kalimin e zjarrit.

9. Elektrifikimi i plotë dhe ndriçimi i tërë itinerarit arkeologjik duhet të bëjnë pjesë gjithashtu në Day One. Kjo do të japë mundësi vëzhgimin e vazhdueshëm të sitit, por edhe të sigurojë zgjatjen e kohës së vizitave, duke ulur intensitetin e vizitorëve në muajt e pikut. Kjo do të thotë që Parku të vizitohet deri në orët e vona, si dhe të jepet më tepër mundësi për zhvillimin e koncerteve, teatrit dhe eventeve të tjera.

10. Në Day One artizanët dhuhet të dalin jashtë sitit, duke i krijuar mundësinë e një tregu më të gjerë dhe të larmishëm buzë kanalit të Vivarit. Gjithashtu zona e akropolit duhet të çlirohet nga ndërtesat e shëmtuara të periudhës së Ugolinit, për të hapur pamjen drejt Fushës së Vrinës dhe Vivarit. Në akropol duhet të ketë vetëm një zyrë të Drejtorisë, në ambientet e kështjellës, ndërsa në katin përdhe një ambient të rojeve të natës dhe vëzhguesve

11. E shikoj me shumë rezervë largimin e parkimit nga hyrja e sitit në ndjekje të modelit Stonehenge. Në fakt ai model përkon me natyrën e sitit britanik, që ka qenë një tempull i veçuar në landshaftin primitiv të kohës. Butrinti është një park i një qyteti antik dhe si model duhet marrë Dodona, Korinti, Akropoli dhe Agoraja e Athinës, Delfi, në Greqi, apo Ostia, Pompei, Agrixhento, etj, në Itali, ku vizitorit i sigurohet aksesi i drejtpërdrejtë, që Butrinti, për fat të mirë e ka jashtë territorit të mirëfilltë arkeologjik.

Mbetem në dispozicion për të diskutuar më tej, por rekomandoj një diskutim të specializuar me profesoratin e Institutit të Arkeologjisë të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Tërheq edhe një herë vëmendjen tuaj në mungesën e profesionalizmit dhe stabilitetit të personelit të agjencive të Ministrisë së Kulturës në krahasim me Institutin e Arkeologjisë, që funksionon mbi bazën e karrierës shkencore dhe jo asaj politike.