Kërkoi pushimin e çështjes për 3 gjyqtarët që pranuan gjykimin e shkurtuar për Dritan Dajtin, Gjykata e Posaçme rrëzon SPAK

Gjykata e Posaçme rrëzon kërkesën e prokurorëve të Prokurorisë së Posaçme antikorrupsion dhe krim i organizuar për 3 gjyqtarët e çështjes së Dritan Dajtit.

Prokuroria e Posaçme Anti-korrupsion, e njohur si SPAK kërkoi pushimin e çështjes penale ndaj tre gjyqtarëve që pranuan gjykimin e shkurtuar për Dritan Dajtin duke e kthyer dënimin e përjetshëm në 25 vite burgim.

Por sot Gjykata e ka kthyer për hetim çështjen e tre gjyqtarëve.

Gazetarja Klodiana Lala raporton për ‘BalkanWeb’ se prokuroria arsyetoi se për tre gjyqtarët Skënder Damini, Petrit Aliaj dhe Aleks Nikolli nuk janë gjetur elementë të veprës penale. Ata u hetuan pas dyshimeve per korrupsion, por akuzat nuk u provuan. Vendimi u mor nga prokurorët e SPAK Klodian Braho dhe Donika Prela.

Por gjyqtarja Miljana Muça ka vendosur kthimin e çështjes për hetim për tre gjyqtarët e çështjes Dritan Dajti.

Dritan Dajti i akuzuar për vrasjen e 4 policëve në vitin 2009 i shpëtoi burgimit të përjetshëm kur pikërisht Apeli i Krimeve të Rënda me këtë trupë gjykuese pranoi gjykimin e shkurtuar dhe e dënoi me 25 vite burg.

Prej 10 vitesh çështjet gjyqësore ndaj Dritan Dajtit ishin shtyrë vazhdimisht ndërsa Gjykata e Shkallës së Parë e dënoi me burgim të përjetshëm për vrasjen e efektivëve të Policisë Fato Xhani, Sajmir Duçkollari, Altin Dizdari, Kastriot Feskaj gjatë një operacioni për kapjen e tij. Po ashtu mbeti i vdekur edhe Ledio Mara si dhe i plagosur Fatjon Shamku, ndërsa u plagos dhe vetë Dritan Dajti.

Ndërkohë Gjykata e Krimeve të Rënda e dënoi Dajtin me katër burgime të përjetshme ndërsa Apeli me 25 vite burg. Ky vendim ngjalli debat ndërsa ishte pikërisht ministrja e Drejtësisë Etilda Gjonaj e cila kërkoi hetim për gjyqtarët. Kryeministri Rama po ashtu e cilësoi si akt kriminal dhe premtoi se ky vendim do të zhbëhej. Prokuroria bëri rekurs në Gjykatën e Lartë kundër vendimit kurse gjyqtarëve iu bë kontroll në banesa.