Lirimi nga burgu i anëtarit të bandës së Gaxhait që akuzohet për dy vrasje, ‘News24’ zbardh vendimin

‘News24’ dhe ‘BalkanWeb’ zbardhin vendimin e lirimit nga burgu të Viktor Ymerajt, një nga njerëzit më problematikë në Vlorë, i njohur me nofkën “Tori i Xhihanës”. Vendimi për lirimit e Ymerit u dha nga Gjyqtarja e Gjykatës së Elbasanit Enkeleda Kapedani, duke lënë kështu në fuqi vendimin e Apelit në Durrës. Kujtojmë se Ymeri kishte paraqitur kërkesë për lirimin nga burgu, ndërsa ai është i dënuar me 25 vite burg.Ymeraj ka qenë në burgun e Burrelit dhe së fundmi ishte në burgun e Peqinit. Ky personazh është dënuar për 2 vrasje të kryera më 1999, si anëtar i bandës së Gaxhait. Banda e Gaxhait ka qenë kundërshtare me bandën e Zani Caushit. Ymeri është daja i Edison Harizaj, i ekzekutuar në Durrës, atentat që nuk është zbardhur ende.

Ky vendim ishte paralajmëruar nga institucioni i burgjeve, ndërkohë që me herët Prokuroria e Elbasanit ka thënë për “Neës 24” se do të apelonte vendimin. Organi i akuzës shprehet se gjykata ka zbatuar gabim ligjin, pasi ka llogaritur si ditë dënimi ditët e punës së kryera në burg. Kujtojmë se një tjetër personazh i krimit Lulzim Caka ia doli të fitojë lirinë para pak kohësh.

Kush është Viktor Ymeri

Viktor Ymeri njihet si një nga njerëzit problematikë në Vlorë, dhe që ka lidhje miqësie e farefisnie me Edison Harizaj, i ekzekutuar para disa kohësh në Durrës. Në të njëjtën kohë Viktor Ymeri konsiderohej nga policia dhe prokuroria si një nga njerëzit më të afërt të Gazmend Brakës. Ky i fundit (Gaxhai) në qershor të vitit 1999, ka ekzekutuar bashkë me Ymerin me dhjetra plumba kallashnikovi Arben Pajën dhe Ilir Xhungën, të cilët ishin pjesë e një fraksioni tjetër kriminal në Durrës.

Fillimisht Paja dhe Xhunga të cilët po udhëtonin me një furgon tip “Citroen” në afërsi të Drejtorisë së Policisë Durrës, janë qëlluar me një predhë kundërtanku, e cila edhe pse ka prekur parakolpin e furgonit, fatmirësisht nuk ka plasur. Pas kësaj, mbi Pajën dhe Xhungën janë derdhur breshëri automatiku kallashnikovi, të cilat vinin nga katër krahë, duke i lënë të vdekur në vend.

Për këtë ngjarje policia e Durrësit në atë kohë arrestoi brenda shtëpisë së një doktori në Durrës, Gazmend Brakën dhe Viktor Ymerin. Policia e Vlorës tha në atë kohë se dyshohet se Ymeri të jetë dhe daja i Edison Harizaj, i vrarë me rreth 50 plumba në ngjarjen e 7 nëntorit 2018 në zonën e Plepave në Durrës. Harizaj dhe shoku i tij Genci Caci u qëlluan vetëm 7 ditë pasi Gjykata e Apelit në Durrës projektoi lirimin nga qelia të të afërmit të tyre. Viktor Ymeri u dënua me 25 vite burgim nga Gjykata e Apelit.

Mirëpo koha e përllogaritjes së shlyerjes së këtij dënimi, sipas gjykatës së Apelit, Viktor Ymerit, i fillon në 29 qershor 1999, dhe që prej kësaj dite e deri më tani, pjesa më e madhe e dënimit prej 25 viteve burgim thuajse se është kryer.