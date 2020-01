“Nëse Irani sulmon një bazë amerikane”/ Kërcënon Trump: Do godasim sitet kulturore, sanksione edhe për Irakun

Presidenti Trump lëshoi një seri kërcënimesh, qortimesh dhe përbuzjesh të dielën, ndërsa përshkallëzoi tensionet në Lindjen e Mesme dhe priste hakmarrjen e mundshme të Iranit për vrasjen e SHBA-ve të një prej gjeneralëve të saj më të mirë.

Trump parashikoi një qëndrim të kohës së luftës, duke përsëritur se nëse Irani ndërmerr veprime ushtarake kundër Shteteve të Bashkuara, ai mund të urdhërojë sulme në vendet kulturore iraniane, të cilat mund të përbëjnë një krim lufte sipas ligjit ndërkombëtar. Ai u zotua në Tëitter për goditje të shpejt dhe ndoshta në një mënyrë disproporcionale”. Trump kërcënoi edhe Irakun. Ai kundërshtoi masën e parlamentit irakian të dielën në përpjekje për të dëbuar trupat e huaja, përfshirë forcat amerikane, duke u thënë gazetarëve se ai do të përgjigjej duke imponuar “sanksione shumë të mëdha” ndaj kombit dhe duke kërkuar që Iraku të rimbursojë Shtetet e Bashkuara për miliardat dollarë që kishte investuar në një bazë të madhe ajrore atje. Nëse Iraku do t’i dëbojë amerikanët, Trump tha: “Ne do t’i ngarkojmë ata sanksione siç nuk i kanë parë kurrë më parë, kurrë. Do të bëjë që sanksionet iraniane të duken disi të zbutura”. Ai shtoi se do të vendosë “sanksione shumë të mëdha” ndaj Irakut “nëse ka ndonjë armiqësi, se ata bëjnë gjithçka që ne mendojmë se është e papërshtatshme”.

“Shtetet e Bashkuara vetëm kanë shpenzuar dy trilion dollarë në pajisjet ushtarake. Ne jemi më të mëdhenjtë dhe deri më të mirët në botë! Nëse Irani sulmon një bazë amerikane, apo ndonjë amerikan, ne do të dërgojmë disa nga pajisjet e reja në rrugën e tyre … Dhe pa hezitim! ” shkroi presidenti.Por retorika e Trump alarmoi drejtuesit e kongresit, të cilët shqetësohen se ai ka marrë vendime të çrregullta pa strategji madhështore dhe pa këshillë të mençur. Premtimi i presidentit për të synuar vendet iraniane me rëndësi historike dhe kulturore nxiti shqetësim të veçantë.Në Tëitter të shtunën vonë, Trump tha se Shtetet e Bashkuara po synonin 52 site iraniane, duke përfaqësuar 52 pengje amerikane të marra nga Irani katër dekada më parë, dhe se disa prej tyre janë “një nivel shumë i lartë dhe i rëndësishëm për Iranin dhe kulturën iraniane”.

