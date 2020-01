Përdhunoi 195 burra dhe i filmoi, bie në pranga 36-vjeçari

Një 36-vjeçar u burgos ditën e sotme përjetë pasi drogoi 48 burra dhe filmoi veten duke i dhunuar seksualisht ndërsa ata ishin pa vetëdije në banesën e tij, por mendohet se personi në fjalë të ketë kryer të paktën 195 përdhunime.

Përdhunuesi i frikshëm dilte në orët e para të mëngjesit, dhe `gjuante´ djem të rinj të dehur apo dhe të vetmuar rreth klubeve të natës pranë banesës së tij në qendër të qytetit të Mançesterit.

Studenti indonezian u ofronte atyre një krevat për të fjetur ose u premtonte atyre më shumë pije, u tha gjatë seancës gjyqësore.

Viktimat e tij , të cilët ishin kryesisht heteroseksualë kishin pak ose aspak kujtesë të orëve që pasuan pasi Sinaga filmoi sulmet në telefonin e tij celular, dhe ata më vonë u larguan nga banesa pa dijeni se ishin dhunuar.

Sinaga, i cili mbërriti në Mbretërinë e Bashkuar me një vizë studentore në vitin 2007 u dënua për 159 vepra penale të kryera midis janarit 2015 dhe majit 2017 në katër gjykime të ndara. Përdhunuesi u kap kur njëri prej burrave u përmend dhe luftoi me të para se të shkonte në polici dhe të dorëzohej me telefonin e Sinagës.

Në gjyq u dëgjuan deklarime të rënda nga viktimat e Sinagës:

‘Unë kurrë nuk do ta harroj ditën kur erdhi Policia për të më parë, por mund të them që isha absolutisht i shkatërruar kur dëgjova se kisha qenë viktimë e përdhunimit, pasi u drogova dhe ky akt seksual ishte filmuar nga një burrë ‘

‘U ndjeva i mpirë; Unë kam qenë plotësisht i tronditur, i turpëruar, i tradhtuar dhe shumë i zemëruar. ‘

‘Veprimet e tij ishin të neveritshme, të pafalshme, ai ka abuzuar masivisht besimin tim tek njerëzit’.

‘Dua që Sinaga të kalojë pjesën tjetër të jetës së tij në burg. Jo vetëm për ato që ai më ka bërë mua, por edhe për ato që u ka bërë njerëzve të tjerë dhe mjerimin dhe stresin që ai u ka shkaktuar atyre. ‘

“Më kujtohet dita kur policia më kontaktoi, është një ditë që nuk do ta harroj kurrë sepse më ndryshoi jetën përgjithmonë.”

“Mund të kujtoja disa ngjarje të mbrëmjes për të cilën po fliste policia, por nuk kujtoj ndonjë vepër të kryer kundër meje për shkak të mungesës së plotë të kujtesës.”

‘Uroj më të keqen për të, dua që ai të ndiejë dhimbjen dhe vuajtjen që kam ndjerë. Ai ka shkatërruar një pjesë të jetës sime ‘.

“Asnjë dënim me burg nuk është i mjaftueshëm për atë që më bëri”.

“Unë do të doja që Sinaga të merrte një dënim me burg të pacaktuar sepse ka pasur një efekt kaq të madh jo vetëm në jetën time, por miqtë dhe familjen time dhe viktimat e tjera.”

‘Unë kurrë nuk kam qenë në një vend kaq të keq në jetën time dhe nuk dija si të dal nga ajo. Unë u diagnostikova me depresion të rëndë dhe gjithashtu fillova këshillimin.’

“Ky sulm ka pasur një ndikim serioz në shëndetin tim mendor dhe marrëdhëniet e mia”.

‘Autori i krimit ka marrë një pjesë nga unë që nuk do të kthehem më, dhe meriton dënimin më të madh të mundshëm’.

Gjykatësja Suzanne Goddard QC tha para gjykatës se numri i përgjithshëm i viktimave të mundshme ishte 195.

Ajo i tha Sinagës: ‘Ju jeni një grabitqar i keq seksual serial, i cili ka pre të rinjtë që vijnë në qendër të qytetit, duke mos dashur asgjë më shumë se një natë të mirë me miqtë e tyre.

‘Një prej viktimave tuaja ju përshkroi si një përbindësh.

Gjykatësja vazhdoi: ‘Rrallëherë, gjykatat kanë parë një fushatë të tillë përdhunimesh si kjo, duke mbuluar kaq shumë viktima për një periudhë të zgjatur’.

Ajo tha se shkalla e vërtetë e krimeve të Sinagës nuk mund të dihet kurrë, por policia duket se ka vendosur 195 burra ishin filmuar nga i pandehuri ndërsa ishin pa vetëdije.