Shkolla e “parezonuar” e filozofisë estetike që krijoi Fishta

Në ndihmë të afirmimit të kulturës dhe vlerave të mëdha të etnologjisë shqiptare, u vendosën pothuajse të gjithë mendimtarët e qerthullit të klerikëve të veriut, por më origjinali dhe më i forti në argumentimet e tij u paraqit Fishta. Që në fillimet e veta publicistike, ai e bën këtë mbështetje nëpërmjet mendimit të tij të spikatur estetik, për të mbrojtur identitetin kulturor dhe nivelin qytetërimor të kombit shqiptar, siç ndodh që në parathënien për përmbledhjen Visaret e Kombit me titull Këngë popullore gegnishte (Sarajevë, 1911). Ndërkohë që në artikullin e vet të famshëm polemist A janë shqiptarët të aftë me mbajtë shtet m’vedi (HD, 1913), ai ka arritur të parashtrojë kryetezën, “sipas së cilës niveli i zhvillimit të një populli matet me nivelin e poezisë së tij, të ligjeve dhe kodit të tij dokësor, pra parametrave kryesorë të sferës psikike të atij populli”. Për ta vërtetuar këtë gjë, ai shtie në punë argumente të mirëfillta estetike, “duke shqyrtuar ose duke u përpjekur të përkufizojë të bukurën nëpërmjet ballafaqimit me të mirën, për të ndërfutur kështu në mendimin teoriko-estetik shqiptar parimet e harmonisë, të përkryerjes e të rregullit”.

Megjithatë, historikisht, mendimtari i parë shqiptar që përhapi ide estetike bashkëkohore në kulturën shqiptare, gati një dekadë më parë ishte Konica. Në këtë fushë të veçantë të mendimit, mund të përmendim si unikale në llojin e vet sprova të tilla si Skicë e një metode për t’u duartrokitur prej borgjezëve (1903), Ese mbi gjuhët natyrore dhe gjuhët artificiale (1904) dhe ‘Mistifikimi më i madh në historinë e gjinisë njerëzore (1904). Konica njihet kështu si i parë edhe në idetë e kësaj rryme të mendimit estetik, pavarësisht se më shumë në mënyrë të pavetëdijshme, pasi këtë rrugë e nis i mbështetur dhe i apasionuar nga mendimi i Apolinerit “për dallimet e ekspresioneve dhe dallimet nacionale dhe etnike”. Nisur nga këto mendime ai kërkonte të arrinte në pohimin e veçantive kombëtare të gjuhëve dhe, indirekt, në pranimin e kulturës dhe gjuhës së çdo kombi si specifike dhe të papërsëritshme në llojin e vet. “Kjo shtysë do ta bënte Konicën të ishte edhe i pari që parandjeu domosdoshmërinë e shkëputjes së dukurive dhe fakteve estetike nga konglomerati i dukurive heterogjene”. ( po aty) Ideja e bukurisë estetike, metaforike, që kanë gjuhët natyrore, triumfon logjikshëm dhe natyrshëm te Konica, vetëm si domethënie e përshtatshmërisë dhe përputhjes gjenetike të gjuhës me humusin e racës. Për të, “gjuha është një tregues i sigurtë i gjendjes së qytetërimit të një populli, ajo është refleksion që vjen nga zëri i gjenisë kombëtare të atij populli, ndaj struktura e saj, filozofia e gjuhës apo forma mentis, janë termat e përdorur më shpesh nëpër argumentimet e tij, gjithnjë me qëllimin final, të mbrojtjes së gjuhës së kombit të vet, gjatë kohës kur po ngrihej me aq mundim letërsia dhe kultura e saporilindur shqiptare.”

Në dallim nga Konica, Fishtën e shohim si të shkrirë në trajtimin e mendimit estetik, si qëllim në vetvete. Në këtë kuptim, “teoritë e straplakme për shijen e tij, do të ishin jashtë modelit të Quid Unicum me të cilin ai hetonte jo vetëm vlerat e bukurisë estetike, por edhe vlerat njerëzore, drejt të cilave prirej misioni i tij njerëzor”. Vetëm nga syni i mendes (kujtojmë kontin Shaftzbëri në shekullin XVII), cilësi kjo më e zhvilluar në llojin poeta naschitur, sipas Fishtës, arti do të mund të arrinte Quid Unicum-in e vet. (po aty). Për këtë arsye, Fishta nuk nguron të përdorë koncepte të përafërta me filozofinë, sa herë që bën fjalë për krijimin, lirinë, imitimin, ndjenjën, shijen, etj. Në këtë pikë, marrëdhëniet kritikë-estetikë shtrojnë një problem që ndoshta s’do të vijë më rasti kurrë të shtrohet në historinë e mendimit shqiptar: filozofia dhe kritika apo filozofia e kritikut? Si përgjigje, “Fishta ofron jo vetëm një shembull të aktit krijues të quajtur kritikë – histori letërsie – komparatistikë, por edhe një mësim mbi lirinë sovrane të shpirtit të artistit, mbi aftësitë e tij për shkapërcimin e kufijve të të menduarit tradicional”. Qysh në shkrimet e vitit 1913, duke ndarë nivelet e zhvillimit qytetërimor të popujve sipas pesë periudhave të zhvillimit të arteve të tyre, “ai bën një nga zhvillimet më origjinale të teorisë së Hegelit mbi evoluimin dialektik të artit në historinë e kulturës njerëzore”. Nga ana tjetër, me vënien në diskutim të të dhënave patologjike, fiziologjike dhe kraniometrike, me refuzimin dhe njëherësh me implikimet e tyre të qarta kulturoro-antropologjike përgjatë argumentimeve që bën, “Fishta paraqitet si pararendës në përpjekjet për përpunimin e një teorie të përgjithshme të kulturës njerëzore (antropologjia kulturore), e cila do të realizohej në vitet 20-të dhe 30-të nga Cassirer-i, si teori neokantiane e formave të mëdha simbolike në kulturë”.

Të tillë origjinalitet e madje aktualitet në një kulturë si ajo francezja, ruajnë edhe disa nga mendimet e Konicës. “Te Mistifikimi p.sh., duke mohuar karakterin “gjuhësor” të gjuhëve orientale dhe duke shtjelluar karakterin e tyre kriptografik, Konica ngre një nga teoritë më interesante të fushës, atë të strukturave gjuhësore-estetike në orientalistikë. Po kështu, te Skica ai trajton një subjekt të mirëfilltë estetik. Në vijim të tezave të ngritura me Sprovën, Konica i jep rëndësi lexuesit, nisur nga trinia: vepër letrare, autor, lexues. Me ngulmimin e tij mbi rolin e instancës receptuese në vlerësimin e krijimit artistik, Konica na shfaqet si një nga paralajmëruesit e asaj që sot quhet ‘estetikë e receptimit’”.

Megjithatë, realizimin më të rëndësishëm në këtë fushë, jo vetëm për këtë periudhë, por për krejt mendimin teoriko-estetik të Fishtës e ndoshta të gjithë traditës së mendimit estetik shqiptar, e përbën Shënime estetike: mbi natyrë t’artit (1933), botuar në dy vijime te “Hylli Dritës”, e pastaj e ndërprerë. “Rafshi i përgjithshëm i një sipërmarrjeje të tillë teorike, me pretendimet e një traktati, synon drejt një shkepjeje të plotë të dukurisë estetike prej sferave të tjera të përafërta shpirtërore. Nevojën e kësaj shkepjeje prej një bashkësie dukurish heterogjene duket se përpara Fishtës, e kish kuptuar vetëm Konica, ndërkohë që për një gjë të tillë nuk ka qenë aspak i vetëdijshëm De Rada, në ato që ai i ka quajtur si Parime të estetikës”. (693) Për kulturën shqiptare, përgjithësisht nuk mund të quhet ndryshe veçse fatkeqësi, fakti që një pjesë e mirë e mendimit estetik të Fishtës, ashtu si dhe pjesa më e mirë e atij të Konicës, nuk patën rezonime të veçanta apo u receptuan pak ose aspak prej saj. Aq më tepër që siç përcakton studiuesi Aurel Plasari, në parathënien Fishta meditans, “një filozof anglez në Universitetin e Kembrixhit, i specializuar për estetikë dhe etikë, teorinë estetike të Fishtës e cilëson si krejt të re dhe origjinale, kurse Fishën vetë, e përshëndet si themeluesin e një shkolle filozofike shqiptare”. Le të shpjegojmë më parë se cila është vallë kjo teori? Në një pikëprerje të filozofisë me psikologjinë e krijimit, bëhet fjalë për të ashtuquajturën “teoria e dy rruzullimeve”. “Në mendjen e njeriut, sipas kësaj teorie, ekzistojnë dy rruzullime: i dukshmi (ose reali) dhe ideali, i krijuar prej vetë mendjes përmes fuqisë së imagjinatës. Për Fishtën, ky i fundit, ishte më i hapur dhe më madhështor se rruzullimi real, pasi me anë të imagjinatës mendja e njeriut mund të ndajë ose të bashkojë pjesët e një objekti me ato të një objekti tjetër dhe të përfitojë kështu një individum të ri në rruzullimin e vet”.

Për të gjitha këto vlera, përpara një studenti të sotëm të letrave, “Fishta do të përfaqësonte një dukuri sintezë: sintezë e një morali, e një bote klasike e njëherësh moderne, në zemër të një mitologjie të tërë në kulturën shqiptare. Përmes tij realizohet brenda saj sinteza e spekulimeve mbi artin, sinteza e rragatjeve të pasionuara mbi gjuhën letrare, sinteza e një mendimi estetik (dhe kritik) të një breznie të tërë, e sidomos sinteza befasuese mes prirjeve metafizike dhe pozitiviste të kohës”. Po ta llogarisim gjendjen e sotme të mendimit filozofik e estetik me traditën që ky mendim është detyruar të braktisë, duke marrë parasysh nivelin, deri në rang shkollë filozofie që ai arriti në vitet 30-të, atëherë “kupton se ç’pasoja ka pasur shkëputja e përdhunshme e këtij mendimi nga rrjedhat normale të mendimit filozofik shqiptar, duke pranuar se në filozofi vonesat janë katastrofike, kurse shkëputjet, një rrënim i vërtetë”. E ky pohim nuk duhet të nënkuptojë një ndjellje të keqe të së ardhmes së filozofisë sonë. Përkundrazi, pranimi burrëror i gjendjes reale është një instrument i dobishëm për të gjetur rrugët e ndryshimit të saj ose së paku të përmirësimit. Ashtu si në rastin e neoshqiptarizmës, edhe me këtë kulm filozofie të prodhuar nga qerthulli i klerikëve të veriut, duhet të kryejmë një nyjezim të menjëhershëm, për të përballur vonesat dhe rrënimet që kjo mosvijimësi i ka krijuar gjithë mendimit të sotëm shqiptar.