Vrau vajzën dhe dhëndrin e më pas qëlloi veten, përmirësohet gjendja e babait shqiptar në Australi

Babai shqiptar që vrau më 31 dhjetor vajzën dhe burrin e saj e më pas qëlloi veten ka dalë nga gjendja e rrezikut për jetën dhe së shpejti do të vihet para akuzës për vrasje.

Kështu shkruajnë mediat vendase për 55-vjeçarin Osman Shaptafaj, i cili qëlloi me armë vajzën e tij Lindita Musai, 25 vjeçe dhe bashkëshortin e saj Veton Musain, 29 vjeç pas disa debateve ditën e Vitit të Ri.

Lindita Musai ishte përpjekur të fillonte një jetë të re larg babait të saj dhe ky vendim i saji dyshohet se ka qenë edhe motivi i sherrit me babain e saj, deri sa ai i qëlloi me breshëri çiftin e ri duke i shkaktuar vdekjen. Lindita mbeti e vrarë në vend, ndërsa bashkëshorti i saj humbi jetën ditën ditën në spital për shkak të plagëve të marra.

Osman Shaptafaj, 55 vjeç, qëlloi më pas veten duke u plagosur rëndë dhe deri para disa orësh ishte në gjendje kritike në spitalin Alfred në Melbourne por tashmë gjendja e tij është klasifikuar si e qëndrueshme.

Babai i zonjës Musai jetonte vetëm 5 km larg nga çifti, por u largua nga ajo dhe nëna e saj pas akuzave për probleme brenda familjes. Ai u gjet menjëherë pas sulmit një bllok më larg me plagë me armë zjarri në kokë.

Daily Mail Australia ka zbuluar se 55-vjeçari shqiptar kishte pasur një jetë relativisht të ligjshme në Victoria me vetëm dy vepra të regjistruara në emrin e tij.

Në vitin 2004 ai u gjobit me 700 dollarë dhe patenta iu pezullua për një muaj pasi u deklarua fajtor për drejtim të pakujdesshëm dhe i dehur.

Gjyqtari në pension Charlie Rozencëajg dëgjoi se Shaptafaj ishte kapur me një nivel të alkoolit në gjak prej 0.06 – pak më shumë se kufiri ligjor 0.05 në Victoria.

Ai i tregoi mëshirë për Shaptafaj, duke e lëshuar atë pa regjistruar një akuzë.

Por Daily Mail Australia iu tha se jo të gjitha gjërat shkonin mirë në familjen Shaptafaj. Një anëtar i familjes, i cili dëshironte të mbetej anonim, tha që 25-vjeçarja Lindita Musai kishte duruar një edukim ‘të vështirë’. Ai deklaroi se nëna e zonjës Musai ishte ndarë nga Shaptafaj rreth tetë vjet më parë pasi kaloi disa kohë në spital. “Unë thjesht dua të them se nuk kishte të bënte me formimin e tij ose me besimin e tij, pasi ai nuk ka besim”, tha burri për sulmin.

Ai pretendoi se vajza e kishte larguar të atin për të filluar një jetë paqësore me burrin e saj të ri. “Ndihem shumë keq… Lindita dhe Vetoni ishin perfekt, absolutisht perfekt”, tha ai.

I afërmi tha se nëna e Linditës kishte bërë më të mirën për të jetuar në familjen e palumtur, por gjeti guximin të largohej pas një sulmi që e bëri të shtrohej në spital.

“Ajo ishte përpjekur të ruante paqen, deri në atë pikë sa i la atij, shtëpinë, makinën dhe paratë për të mos rrezikuar”, tha ai.

Çifti dyshohet se është sulmuar në shtëpinë e tyre në Yarraville, në pjesën perëndimore të Melbourne rreth orës 10:30 të së martës së 31 dhjetorit.

Qindra të afërm e miq u mblodhën për t’i dhënë lamtumirën e fundit çiftit në xhaminë e Shoqërisë shqiptare islamike australiane në Carlton North të shtunën.

Ata e mbushën xhaminë për t’u lutur dhe për të dëgjuar fjalime të shkurtra të dhëna gjatë shërbimit për rreth një orë. Rreth tre mijë të tjerë qëndruan jashtë xhamisë në rrugë për të bërë nderimet e fundit. Zonja Musai u bë e 266-a Australiane që u vra në vitin 2019.