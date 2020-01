Ylli Merja: Kura 10 ditore për të eliminuar parazitët në zorrë

Voltiza Duro – Parazitët në zorrë janë organizma një qelizore ose shumëqelizore që futen në aparatin e tretjes së njeriut, zhvillohen aty më tej dhe riprodhohen. Këto organizma janë shumë të rrezikshëm, e pavarësisht se mund të mos ndjeni fare simptoma, ato shkaktojnë shumë probleme në trupin e njeriut. Vezët e parazitëve mund të hyjnë në enët e gjakut dhe të udhëtojnë me gjakun në çdo pjesë të trupit, kështu mund të zhvillohen në gjithë organizmin. Mund të ndodhë që të udhëtojnë deri në tru dhe të krijojnë probleme shumë më të mëdha të cilat mund të japin pasoja përgjatë gjithë jetës. Shiriti është një prej parazitëve që shkon në tru dhe nëse zhvillohet aty krijon dëmtime. Përveç kësaj parazitët lëshojnë helme në zorrë dhe bëhen shkak për shtimin e baktereve që ndodhen në organizëm dhe kështu mund të krijojnë infeksione zorre.

Klasifikimi

Parazitët janë dy llojesh: Heminitet dhe protozoat. Helminitet janë krimbat e zorrëve; të mëdhenj si shiriti, ose krimbat e vegjël të rrumbullaktë si askaridet. Krimbat e vegjël merren me anë të vezëve të tyre të padukshme. Ambientet publike janë vendet ku këto vezë janë më të përhapura sidomos në kopshte, shkolla dhe mjetet e transportit publik. Është shumë e rëndësishme që të ruani një higjienë maksimale për veten dhe fëmijët tuaj të cilët duhet të lajnë duart e fytyrën sapo të kthehen nga kopshti/ shkolla dhe të ndërrojnë rrobat e tyre direkt. Pra, nëse kanë qenë në kontakt me parazitët, e marrin masat e mësipërme, ndikon që të mos i shpërndajnë në ambiente të shtëpisë dhe shmanget eliminimi i infektimit të familjarëve të tjerë. Tregu i frutave dhe perimeve është një ambient tjetër ku mund t’i gjeni parazitët, e duhet të kujdeseni që t’i lani me sode bukë para se t’i konsumoni. Krimbat e mëdhenj si shiriti merren nga ushqimet dhe mishi, veçanërisht nga ai i derrit. Për t’u ruajtur nga ky lloj paraziti ziejeni mishin mirë. Parazitët në zorrë mund të merren edhe nga uji i ndotur. Nëse mund të vendosni filtër në rrjetin kryesor të ujit të shtëpisë do të ishte ideale. Por në mungesë të saj mos përdorni ujin e çezmës për të pirë, pasi përmban jo vetëm parazitë, por baktere, dhe papastërti të ndryshme.

Shenjat e sëmundjes

Parazitët në zorrë mund të shkaktojnë shqetësime ose jo. Simptomat që mund të ndjeni në rast se keni parazitë në zorrë janë: dhimbje në pjesën e zorrëve, diare e shpeshtë, ndjesi e të vjellit, lodhje dhe këputje trupore. Por ka raste që fëmija ose i rrituri nuk kanë asnjë simptomë. Kur fëmija ka parazitë në zorrë, atëherë gjëja e parë që mund të shikoni është mosshtimi në peshë, zbehje në fytyrë, mungesë oreksi gjatë gjithë kohës. Së dyti, gjatë natës fëmija kërcet dhëmbët, bën lëvizje të këmbëve, zbulohet shpesh. Parazitët në zorrë bëjnë që fëmija të mos e bëjë gjumin plotësisht të qetë. Së treti, parazitët në zorrë japin kruarje të hundës, dhe në raste të tjera edhe kruarje të syve.

Kurimi

Pas shumë eksperimenteve të ndryshme më në fund kemi arritur të gjejmë një kurë ideale për pastrimin e parazitëve në zorrë. Kjo përzierje me bimë ndihmon në trullosjen e krimbave në zorrë dhe pastaj i shtyn ato për të dalë jashtë. Kura vazhdon për 10 ditë; bëhen 20 ditë pushim dhe pastaj vazhdon edhe 10 ditë të tjera. Kjo periudhë 20 ditore midis ndihmon që të zhvillohen të gjitha vezët që kanë lënë parazitët mbrapa dhe kështu largohen të gjithë trashëgimtarët e parazitëve të parë, duke e pastruar tërësisht zorrën. Për 10 ditë rresht zieni në darkë në një gotë qumësht këto përbërës: 2-3 gram rrënjë shege, 2-3 gram rrënjë podiqe dhe 2-3 thelpinj hudhër (në varësi të moshës rritet pak doza). Lihet përzierja e mbuluar në frigorifer. Në mëngjes kullohet qumështi dhe pihet esëll. Pastaj përgatitet me qumësht një ashure me thekër dhe mjaltë, dhe kjo konsumohet si mëngjes, pa ngrënë asgjë tjetër. Duke qenë se stomaku ka qenë bosh gjatë natës krimbat janë të “uritur” në mëngjes dhe do të shkojnë të konsumojnë këtë përzierje që do t’i trullosë, hidhërojë dhe thekra do i nxjerrë jashtë. Në pasdite konsumoni 1 lugë gjelle me fara kungulli dhe pini një lugë gjelle me vaj kungulli. Gjatë kësaj periudhe duhet të ndërroni të gjitha rrobat çdo darkë dhe të bëni dush.