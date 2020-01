“Administrata në këmbë për qytetarin”, Rama: Pa ryshfete, zero lekë për dëshmitë e penalitetit

Me ardhjen e 2020-ës nuk do të ketë më shërbime që do të merren nëpër sportele, ndërsa qytetarët do t’i drejtohen portalit E-Albania.

Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në ‘Facebook’ solli në vëmendje procedurën e deritanishme për të marrë një dëshmi penaliteti, për të cilën duhej të prisje 15 ditë për t’u pajisur me të. Ndërkohë që përmes aplikimit online, duke reduktuar procedurat, Rama thotë se tashmë qytetarët duhet të presin vetëm 6 ditë.

“Deri javën e shkuar, për 30 vjet me radhë, për të marrë një DËSHMI PENALITETI, aplikohej në postë, me një pagesë 430 Lek. Aplikimi shkonte tek zyra e gjendjes gjyqësore, ku bëheshin verifikimet për RRETH 15 DITË mesatarisht dhe më pas, dëshmia i dërgohej qytetarit prapë në postë, ku ai duhet të shkonte përsëri për ta marrë

Çdo ditë kryhen mesatarisht 400 aplikime të tilla, pra 12 mijë qytetarë në muaj shkonin mbanin radhë në postë, një herë për ta kërkuar dhe një herë për ta marrë dëshminë

Sot ky shërbim kryhet me ZERO LEKË, përmes smartfonit apo kompjuterit, duke hyrë në portalin e-albania, ku BRENDA 6 DITËSH vjen edhe përgjigja me vulë elektronike

#RevolucionDigjital2020 #ShërbimePublike #PaRadha #PaRryshfet #PaEcejake

Administrata në këmbë për qytetarinJo më qytetari në këmbë për administratën

#ShqipëriaqëDuam☀️”, shkruan Rama.

Kujtojmë se ditën e djeshme në një kronikë të ‘News24’ qytetarët shpreheshin se vijonin sërish të mbanin radhën nëpër sportele, pasi disa shërbime në këtë portal ende nuk funksiononin.