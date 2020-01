Ekzekutohet me breshëri automatiku pronari i medias/ Kush ishte Kastriot Reçi

Kastriot Reçi është ekzekutuar ditën e sotme përpara një lokali në Rrëshen. 47-vjecari njihej si një pronari i “Media Plus” në Lezhë. Në 2016 me emrin e tij pati një ngatërresë, ku dhe u akuzua si pronar i një magazine ku u kap një sasi e madhe droge. Pas arrestimit të 22 personave, policia shpalli në kërkim një shtetas me të njëjtin emër dhe mbiemër, por vetë Reçi reagoi duke bërë me dije se nuk ishte ai personi i shpallur në kërkim. Ja çfarë shkruante në 2016 Reçi pas ngatërresës

“Përshëndes të gjitha mediat dhe portalet me këto vargje te mrekullueshme te poetit mirditor Fran Laska.

Do ta mbjellim tokën

pisha dhe selvia

se s’ka vend ma t’bukur

se kjo Shqipëria

O moj toka jone

toka e vendlindjes

e amël si mjalta

si germat e shqipes

ti na dhuron bukën

si buka shqiptare

dheu ynë i dashtun

i vendlindjes madhe…”.