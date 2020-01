Fallxhorja me asparag parashikon: Do ketë fatkeqësi natyrore, Trump do të rizgjidhet President, por do të shkarkohet

JT Jemima Packington mendon se Donald Trump mund të mos ketë mbetur shumë kohë në detyrë Një fallxhore e cila përdori asparagus për të parashikuar që Anglia të fitonte Kupën e Botës Cricket thotë se presidenti amerikan është për një 2020 të vështirë. Jemima Packington interpreton ngjarjet e ardhshme botërore. E vetmja ‘Asparamancer’ e botës mendon se Donald Trump do të rizgjidhet këtë vit, por do të fajësohet përsëri dhe do të largohet nga detyra. Vitin e kaluar Jemima, e njohur edhe si Mystic Veg, parashikoi saktë një vit të temperaturave ekstreme në të gjithë globin. Ajo mendon se ndryshimi i klimës do të zhvillohet përsëri në fazën qendrore në vitin 2020 por që më shumë vende do të ndërmarrin veprime për të minimizuar ndikimin e tij dhe presionin e shteteve të tjera për të pranuar se ka një problem. Treguesi i fatit besohet të jetë ‘Asparamancer ’i vetëm në botë Jemima Packington parashikoi fitoren e Kupës së Botës së Anglisë në Kriket në vitin 2019 Psikika thotë se stuhitë, tajfunet, uraganet dhe përmbytjet do të rriten dhjetëfish për shkak të ngrohja globale dhe paralajmëron se Mbretëria e Bashkuar do të pësojë përmbytje serioze.

Emrat me profil të lartë dhe shumë të dashur në botën sportive mësohen të përqafohen në skandale tronditëse, ndërsa fituesi më i ri i Oskarit ndonjëherë do të tregohet si një ikonë e aktrimit të së ardhmes. Trazirat e vazhdueshme brenda familjes Mbretërore pritet të rezultojnë në heqjen e disa anëtarëve nga detyrat zyrtare, megjithëse sovrani do të mbizotërojë. Jemima, 64 vjeç, nga Evesham, Worcestershire, thotë se më shumë lindje mbretërore dhe varrosje do të ndodhin këtë vit. Sipas asparagus, një tronditje e partive të mëdha politike është në rrugë të shpejtë, dhe Brexit do të tërhiqet shumë më i butë nga sa sugjerojnë kundërshtarët. Parashikimet për vitin 2020 Donald Trump do të fitojë një mandat të dytë si President përpara se të imponohet. Më shumë vende do të ndërmarrin veprime për të luftuar ngrohjen globale. Stuhitë, tajfunet, uraganet dhe përmbytjet do të rriten dhjetëfish, me më shumë përmbytje që prekin MB. Personalitetet sportive dhe ato sportive do të përfshihen në skandale. Brexit do të shkojë përpara pa probleme, pa shkaktuar probleme të pritura.

Partitë e mëdha politike në Mbretërinë e Bashkuar do të shohin një tronditje më shpejt sesa parashikohej. Shitësit e pavarur dhe të vegjël do të gëzojnë një ringjallje. Personi më i ri që ka fituar ndonjëherë një Oskar do të përshëndetet një ikonë e aktrimit të së ardhmes. Problemi në familjen Mbretërore do t’i shohë anëtarët të heqin dorë nga detyrat zyrtare. Më shumë vdekje dhe lindje mbretërore. Një personalitet i njohur i showbiz-it do të njoftojë pensionin e tij të papritur. Tarifa e licencës BBC do të shfuqizohet ose zvogëlohet. Një përmbledhje masive e arsimit në Mbretërinë e Bashkuar do të shohë standarde të përmirësuara nga çerdhe në universitet.