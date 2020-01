Gazetari i propozon live të jetojnë bashkë, Era Rusi: S´jam për të të mbushur krevatin ty

Këngëtarja Era Rusi mori një propozim live nga gazetari Ervin Kurti, teksa ishin pjesë e emisionit “E Diell´´.

Këngëtarja fillimisht u pyet se kur ka ndërmend të lërë shtëpinë e babait të saj dhe të martohet. Era u përgjigj se i ati ka ndryshuar mendim dhe tani nuk do fare që ajo të martohet.

“Më thotë mos u marto fare se s’ke çe do”, u shpreh Era Rusi me humor.

Pas kësaj deklarata, gazetari ndërhyri dhe i “propozoi´´ që të jetojnë tek shtëpia e tij.

“Babain e Erës e kam takuar te ditëlindja e saj dhe e kishte me shumë merak. Po të them publikisht, unë kam shumë vite që jetoj vetëm, kam një krevat dopjo, duhet mbush ai krevati. Do vish të jetosh me mua?”, e pyeti Ervin Kurti.

Përgjigja e Era Rusit ishte epike. “Pse çfarë jam unë mbushësja e krevatit tënd? Ua, po ky!”, tha Era, ndërsa në sallë plasën të qeshurat.