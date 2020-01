Burimet bëjnë me dije se një person me kapuç dhe me një levë në dorë ka hyrë në institucionin financiar pranë lulishtes te Komuna e Parisit dhe ka arritur të grabisë një shumë parash prej 50 mijë lekë të reja.

Uniformat blu kanë arritur në vendin e ngjarjes dhe po punojnë për identifikimin dhe kapjen e autorit.