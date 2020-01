Ministria e Kulturës rrit çmimet e biletave, hyrja në butrint 1000 lekë

Për më shumë shërbime, për më shumë mirëmbajtje, për më shumë dinjitet dhe një kërkesë të vetë institucioneve, rishikojmë çmimin e biletave për të vizituar muzetë kombëtarë dhe parqet arkeologjike.

Si për biletat e prera pranë sporteleve ashtu edhe për ato online, përfitojnë ulje çmimesh disa kategori si nxënës, studentë, ish-të përndjekur, veteranë, tetraplegjikë, grupe vizitorësh; ka edhe shumë të tjerë, që përfitojnë hyrje falas; pa harruar ditë të caktuara kremtuese apo e diela e fundit e çdo muaji, e cila është falas.

Për vitin 2020, një pjesë e të ardhurave nga biletat, do të shkojë për shërimin e plagëve të tërmetit”- ka qenë ky njoftimi që ministrja e Kulturës bëri që në 20 dhjetor të vitit të kaluar. 11 ditë më pas, vizitorët janë përballur me çmimet e reja në sitet kulturore që kanë vizituar. Ndërkaq, nëse biletat merren online ka një diferencë të lehtë në çmim. Kësisoj, hyrja në Butrint do të kushtojë 1000 lekë të rinj, në Apolloni 600, Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar Korçë 700, Muzeu i Përgjimeve ose Shtëpia me Gjethe 700, etj. Muzetë e rinj si Marubi, Gjethi apo Muzeu i Ikonave, kanë pasur çmime më të larta se të tjerët që kur janë hapur, edhe për shkak të investimevbe që janë bërë në to, por së fundmi, biletat u rritën me mbi 50% në të gjitha institucionet kulturore. Vlen të vihet në dukje se biletat në grup kanë çmime më të ulëta se ato individuale siç edhe biletat që merren online janë rreth 200 lekë të rinj më lirë se ato që merren pranë institucioneve. Dyfishimi i çmimeve pritet të rrisë ndjeshëm të ardhurat nga ‘kultura’ ndonëse është zëri më i ulët në ndarjen e buxhetin e shtetit.

KUSH PËRFITON ULJE

-Fëmijët nën moshën 12 vjeç hyrja falas.

-Përfitojnë çmim të reduktuar:

– Studentët e pajisur me kartën e studentit;

– Fëmijët nga mosha 12-18 vjeç;

– Fëmijët me statusin e jetimit;

– Invalidët dhe pensionistët.

-Ditët e hyrjeve pa pagesë janë:

– 18 Prill, Dita Ndërkombëtare e Monumenteve/Dita Ndërkombëtare e Trashëgimisë Kulturore;

– 18 Maj, Dita Ndërkombëtare e Muzeve;

– 21 Maj, Dita Ndërkombëtare e Diversitetit Kulturor për Dialog dhe Zhvillim;

– 29 Shtator, Dita Kombëtare e Trashëgimisë/Ditët Evropiane të Trashëgimisë Kulturore;

– 28 Nëntor, Dita e Pavarësisë (vetëm për shtetasit shqiptar);

– 29 Nëntor, Dita e Çlirimit (vetëm për shtetasit shqiptar);

– E diela e fundit e çdo muaji të vitit (vetëm për shtetasit shqiptar).