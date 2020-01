Ngrin Shqipëria/ Sot e nesër ditët më të ftohta të vitit, ja temperatura

Europa Verilindore vazhdon të jetë në aktivitetin e rrymave ajrore shumë të ftohta me origjinë polare të cilat po mbajnë në territorin e Shqipërisë dhe Kosovës temperatura shumë të ulëta.E martë 7 janar 2020 moti do të jetë me diell por i ftohtë. Era do të jetë me drejtim Verilindje (NE) me shpejtësi 10-20 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forcës 5 me lartësi vale 1,0-2,0 metër në det të hapur. Temperaturat do të jenë me rënie të ndjeshme.

Temperaturat min dhe max:

Zonat malore -9/4°C

Zonat e ulëta -6/11°C

Zonat bregdetare -1/11°C

E Martë 07 Janar 2020

Kosova për ditën e martë 7 Janar 2020 moti do të jetë me kthjellime dhe ngrica me akull. Temperaturat do të regjistrojnë vlera nga -7°C në mëngjes. ndërsa mesdita deri në 1°C gradë Celcius në mesditë.

E mërkurë 8 janar 2020

E mërkurë 8 janar 2020 moti do të vijojë i thatë dhe i ftohtë. Era do të jetë me drejtim Verilindje (NE) me shpejtësi me të lartë në bregdet 10-15 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forcës 4 me lartësi vale 1,0-1,5 metër në det të hapur. Temperaturat do të jenë me rrijte graduale.

Temperaturat min dhe max:

Zonat malore -8/4°C

Zonat e ulëta -5/12°C

Zonat bregdetare 2/13°C

RTSH/ Meteorologe: Rezarta Xhakollari