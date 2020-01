“O të zhduken si fis, o vetëgjyqësi”, flet kunata e gruas së masakruar në Mallakastër: Familjet kanë pasur konflikt

Mjaftoni Saliaji, kunata e viktimës Drita Saliaji, e cila u mbyt nga nipi i burrit të saj i ka bërë apel shtetit që të vendosë mbi çështjen ose do të ketë vetgjyqësi. Ajo thotë për News 24 se familjet kishin konflikte të vazhdueshme dhe kërkon që familja e nipit të burrit të Drita Saliajit të largohet nga fshati Gjerbës ose situata do të përkeqësohet.

“ Kërkojmë drejtësi nga shteti. Kemi djem për të rritur edhe ne. Unë jetoj në Ballsh por vij se kam tokën. O vetëgjyqësi o të zhduket ky fis nga këtu. Nuk duam të shohim më se janë njerëzit më të këqinj që ekzistojnë. Të ikin nga ky vend, ti çojnë në Afganistan. Nga kush pres të ruhem unë? Nga kunata, nga kunati? Ata kanë bërë atë që kanë bërë. Gruaja ka qenë e vetmuar se burri i ikte emigrant 1 muaj ose 2 muaj .

E bëri ai mund të bëhemi dhe ne kriminel. Shteti të marrë vendime. S’kam pse jetoj me frikë as bezdis njeri. As i hap derën dikujt, as i bie në qafë, as bezdis njeri. Kërkoj ndihmë. Jetoj me punën time, me djersën time. Prandaj ose do bëjmë vetëgjyqësi ose të zhduken fare. Unë tani kam frikë. E mora vesh ngjarjen nga Policia, Na njoftuan në 1:20 e natës. Në fillim na u raportua si zënkë. Unë jam prekur shumë si nënë. Kam 42 vite në këtë Fshat. Kam 30 vjet me gruan, me kunatën time. I gjetëm gjërat e lidhura këtu në shtëpi, edhe xhupin e kishte aty të hedhur. Po dridhem e gjitha sepse mua mu vra një person i familjes, padrejtësisht mbi një femër, mbi një nënë. Po të kishte bërë krim le ta kishin vrarë. Le ta kishin vrarë burrin se burrat burra janë dhe e kanë me njëri- tjetrin.”- tha kunata e Drita Saliajit.

Ndërkohë gazetari i News 24 raportoi nga vendngjarja se familjet kishin konflikte të vazhdueshme dhe se Drita Saliaji jetonte vetëm shumicën e kohës pasi burri i saj ishte emigrant. Familja Saliaji banonte në një banesë jo të mirë dhe në kushte të vështira ekonomike.