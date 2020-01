Social – demokracia “nga shiu në breshër“!

Fitorja e liderit social – demokrat Zoran Milanoviç në raundin e dytë të zgjedhjet presidenciale në Kroaci më 5 Janar me 53 për qind të votave, nuk mund të ndryshojë gjendjen e vështirë të social- demokracisë evropiane; mjaft t’i hedhim një vështrim kalimthi zjjedhjeve parlamentare dhe zhvillimeve të tjera politike dhe del qartë se ajo ka rënë vërtet « nga shiu në breshër » Gjithsesi, në Ballkan kjo fitore është me vlerë, sepse shmangu një disfatë që do të ishte e treta radhazi për social-demokratët, pas katastrofës të së majtës në Greqi më 7 Korrik; madje PASOK, dikur lider i të majtës evropiane, ka ndryshuar dhe emrin, duke u katandisur “kokoshi një thelë“ si një minifraksion i një koalicioni të ri partiak me 5 për qind gjithsejt. Dhe më e rëndë ishte disfata një muaj më parë e social-demokratëve rumunë përballë presidentit në detyrë Klaus Johanis. Ndërsa në tetor, ata e humbën dhe drejtimin e qeverisë pas një vote mosbesimi ndaj tyre. Doemos që do të ndodhte kështu, sepse në vend që të qeverisnin, social-demokratët rumunë vitet e fundit e kanë shpërdoruar si askush besimin e zgjedhësve duke u përfshirë në konflikte të brendshme partiake e sidomos ndaj Presidentit, ish – Kryeprokurores dhe në skandale korrupsioni. Për pasojë, shanset e rikthimit të tyre në pushtet janë minimale; sepse rumunëve u ka ardhur në majë të hundës me ta.

Dhe më e errët paraqitet tablloja social – demokrate në Evropë, duke filluar nga vendi më i vogël te më të “mëdhenjtë“. Kështu, në dhjetor, pas protestave masive, u detyrua të shpallë largimin e menjëhershëm edhe kryeministri socialist i Maltës, Joseph Muscat. Kjo ndodhi pas krizës qeveritare që pasoi vrasjen e një gazetareje të njohur investigative dy vite më parë. Muscat ishte simbol shprese për social-demokratët e vendeve të vogla. Dhe në Finlandë, ku janë në koalicion, kryeministri socialist u largua në dhjetor pas protestave të punonjësve të postave, duke u zëvendësuar me një të re 34 vjeçare; gjithsesi, mes pasigurish të mëdha për të ardhmen. Në Skandinavinë dikur tërësisht të majtë, ata janë në pushtet vetëm në Danimarkë, por dhe aty në koalicion.

E megjithatë, disfatat e mësipërme nuk janë asgjë krahasuar me katastrofën e laburistëve britanikë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 12 Dhjetorit. Në të dytat zgjedhje një viti, nga 40 për qind një vit më parë, ata humbën përballë populistit brexitas Boris Johnson, duke siguruar vetëm 32 për qind. Nisur nga pesha dhe tradita e tyre, kjo humbje krijoi pështjellim të madh në të gjithë social-demokracinë evropiane që ushqente shumë shpresa te laburistët për rimëkëmbjen e tyre. Ishte katastrofë sepse ata i kishin të gjitha mundësitë të fitonin pas një debati të stërmundimshëm tre vjeçar për fatet e Brexit dhe pas largimit të dy kryeministrave konservatorë. Mirëpo, laburistët dhe lideri i tyre majtist, Corbyn jo vetëm nuk ditën ta shfrytëzonin këtë situatë të favorshme për ta, por u zhytën në llumin e deklarimeve anti-semitiste, përçarjeve, dhe qëndrimeve të paqarta ndaj Brexit, që vetëm se do të shtonin agoninë dhe lëngatën e elektoratit për Brexit. Ndaj, këtë radhë shumica e tij parapëlqeu një fund pa tmerr se sa një tmerr pa fund, sikundër propozonin laburistët. Humbja e tyre ishte padyshim disfata më e madhe e social-demokracisë britanike dhe asaj evropiane e 10 viteve të fundit; ndoshta po aq dhe më shumë kohë do të duhen për të rimarrë veten, duke filluar nga lidershipi i ri që pritet të zgjidhet.

Po bëhet gati një vit që shpresat më të mëdha janë ngulitur te socialistët spanjollë të Pedro Sanchez, të cilat gjatë javëve të fundit duket sikur u veniten. Ndonëse vitin e kaluar ata fituan dy herë rresht, nuk qenë në gjendje të krijonin qeveri në koalicion, sepse u bënë “ shumë naze“ aleatëve të tyre të majtë që u kthyen shpinën. Tani ka javë të tëra që Sanchez po sfilitet që të krijojë një koalicion me dy parti të tjera, por i ka “hasur sharra në gozhdë“ me katalanasit e pavarur, pasi “i preu në besë“ kur ata i dhanë pëlqimin si kryeministër koalicioni një vit më parë, duke “përzënë“ nga qeveria të djathtët. Ndonëse në votimin e dytë më 7 janar Sanchez e ka të sigurt votëbesimin parlamentar, sepse i nevojitet një shumicë e thjeshtë, sërish qeveria e tij do të mbahet me patericat e një partie të vogël nacionaliste dhe do të “lundrojë“ në ujëra të turbullta nën mëshirën e majtistëve të Podemos.

Të mëdhenjtë e tjerë social-demokratë italianë u qetësuan disi pas disfatës së 25 Majit, duke u futur në koalicion me “Pesë Yjet“, pas largimit të populistit të Lega Nord, Mateo Salvinit me mendimin për të rrëzuar qeverinë dhe për të marrë për vete gjithë “tepsinë“ e pushtetit. Gjithsesi, gjendja në atë parti është e nderë dhe me shumë pak perspektivë, sidomos përballë agresivitetit të Lega Nord që kërkon të rikthehet me çdo kusht dhe krijimit të një partie të re nga ish lideri i saj karizmatik Mateo Renzi.

Dhe më e nderë e me shumë pak shenja përmirësimi paraqitet gjendja e SPD-së gjermane, më e madhja dhe më e lashta në Evropë; edhe pse në 15 vitet e fundit ka ndryshuar plot tetë kryetarë!!!!. Në zgjedhjet 2017 ra na nivelin më të ulët historik të 160 viteve të saj me vetëm 20,5 për qind!. Në dhjetor mori fund procesi i gjatë dhe i mërzitshëm i zgjedhjes së bashkëkryetarëve të rinj, me Walter Borjans dhe Saskia Eskens, të dy figura që deri një viti nuk i njihte “as lagja e tyre“. Çuditërisht fituan falë inatit dhe denoncimit të lidershipit të tanishëm në koalicion me Merkel, por nuk kanë kurrfarë force dhe frymëzim. Fatkeqësi për atë parti të madhe me liderë të kalibrit botëror si Brandt, Schmidt, etj. Treguesi më i qartë i këtij fakti është se pas zgjedhjes së lidershipit të ri, kuotat e SP-së në sondazhe kanë rënë në 13 – 15 për qind. Se si do ta marrë veten, kurrkush nuk e thotë. Qëndrimi në koalicion i dëmton shumë si parti, por dhe largimi prej tij, sikurse premtuan liderët e rinj, nuk u sjell asgjë.

Një fat më i keq po i ndjek social-demokratët austriakë;pas një bashkëqeverisje me konservatorët për gati 70 vjet, në dy vitet e fundit ata kanë rënë, madje shumë poshtë në opozitë dhe për shkak të grindjeve të brendshme. Këto ditë, Kancelari konservator karizmatik, Sebastian Kurz shpalli koalicionin e ri qeveritar me të Gjelbërit, i pari në historinë e këtij vendi, duke shuar çdo shpresë social – demokrate dhe për shumë e shumë vite të tjera.

Në shkrimet e mëparshme, sidomos në “SOS i social-demokracisë evropiane?“ më 13 Nëntor janë përmendur hollësisht shkaqet dhe arsyet kryesore të tatëpjetës së pandalshme social – demokrate që u konfirmua dhe gjatë dy muajve të fundit. Ndaj po i ripërmendim ato fare shkurt: mungesa e ofertave politike me alternativa bindëse dhe frymëzuese pas krizave të rënda ekonomike dhe financiare, bashkimi me të djathtën e qendrës në një kauzë ekstreme shkurtimesh, kursimesh dhe goditjesh të nivelit të sigurimit social; për pasojë humbja e besueshmërisë te elektorati sidomos te rinia, edhe kur këto alternativa nuk kanë munguar, moshimi dhe largimi fizik i brezave tradicionalë mbështetës, fuqizimi i populistëve/ ekstremistëve ndaj stablishmentit tradicional politik si dhe i të Gjelbërve, korrupsioni dhe bashkëpunimi me krimin e organizuar dhe mungesa e liderëve karizmatikë me guxim dhe vizione politike. Lidershipet e sotme social-demokrate janë shumë shumë larg figurave të tilla emblematike si Brandt, Gonzales, Blair, Papandreu, Vranitzky, Kvansnisvski e të tjerë.

Së fundi, këto zhvillime negative nuk janë pa ndikim dhe pasoja ndaj PS-në sonë, pavarësisht nga specifikat dalluese. Gjatë 30 viteve të fundit, ashtu si PD, edhe PS-ja i është referuar me të drejtë mbështetjes, përvojës dhe fitoreve zgjedhore të aleatëve të tyre politike jashtë vendit. Ndërsa tani është momenti që PSSH të nxjerrë mësime nga pësimet dhe dështimet e “simotrave“ të saj; në radhë të parë, për shkak të përafërsive të shumta, qoftë dhe gjeografike nga social-demokratët në rajon dhe fqinjët tanë si Greqia, Rumania, Maqedonia e Veriut, etj.

Më konkretisht, duke iu rikthyer Kroacisë, blloku i të djathtës me presidenten populiste Kitaroviç humbi sepse gjatë katër viteve në pushtet ata nuk krijuan besim dhe garanci për të paktën lehtësimin e disa “ sëmundjeve“ kronike nga të cilat vuan dhe shoqëria jonë; veçojmë këtu “gangrenën“ e azilit dhe emigrimit masiv, gjendjen jo të mirë ekonomike, ku Kroacia mbetet ndër vendet më të prapambetura të BE-së, dhe pse ku e ku shumë më përpara nesh, korrupsionit, etj. Gjithashtu, humbja e Presidentes në detyrë, Kitaroviç, ishte ndëshkimi i showmanisë së saj të tejskajshme dhe i protagonizmit të tepëruar, nga të cilat “vuan“ dhe një pjesë e lidershipit tonë qeveritar dhe së fundi, afrimi prej saj i radikaleve të djathtë për fitimin e zgjedhjeve, sidomos në raundin e dytë. Veçse në dallim nga tanët, social-demokratët kroatë kanë katër vite në opozitë; ndërsa Rilindja jonë ka shtatë vite në pushtet dhe gjatë 30 viteve të fundit, ndryshe nga “simotra“ e saj kroate e ka qeverisur vendin më gjatë se e djathta. Në këto kushte, fitorja e Milanovicit që gjithsesi do të duhet të konfirmohet në zgjedhjet parlamentare në fund të këtij viti dhe për Rilindjen tonë është dhe do trajtuar më tepër një zile alarmi.

Gjithsesi, më shumë se nga rasti kroat, Rilindja mund të mësojë nga disfata e social – demokratëve rumunë, ku dhe lidhjet, problemet dhe ngjashmëritë me PS-në tonë janë shumë më të moçme e të mëdha.

Me siguri që PS-ja po bën analizat e rastit, duke patur dhe një Fondacion teorik si “Qemal Stafa“, me njerëz të kualifikuar dhe jashtë vendit. Aq më tepër që po afrojnë zgjedhjet e reja me problematikën e tyre të rënduar dhe kur shumica e tanishme parlamentare do të kërkojë një mandat të tretë, një mision tejet i vështirë për shkaqe dhe arsye të njohura. Ja pse ka shumë rëndësi zhvillimi i debatit dhe diskutimeve të brendshme, duke shpalosur ide, mendime dhe sugjerime nga më të ndryshmet por dhe duke i bërë ato transparente dhe publike, sepse të paktën deri tani nuk kemi parë gjë në këtë fushë. Po ashtu do nxitur thithja dhe tërheqja e mendimit të ekspertëve, politologëve dhe aktivistëve socialistë dhe të tjerëve, e në radhë të parë të njerëzve të urtë dhe me përvojë praktike zgjedhore brenda PS; vetëm kështu këto alternativa do të kenë besueshmërinë dhe fuqinë e duhur tërheqëse dhe frymëzuese. PS-ja është shquar vazhdimisht për figurat e saj dhe në politikën e jashtme dhe diplomacisë, por që tani as po shihen e as po dëgjohen. Natyrisht grindjet dhe luftërat e brendshme partiake shoqëruar me largimin e disa prej tyre kanë ndikimin e tyre negativ në këtë fushë; gjithsesi, rezervat dhe kapacitetet “e fshehura“ janë ende të mëdha, mbetet vetëm të vlerësohen, motivohen dhe shfrytëzohen sa më drejt, në vazhdimësi dhe jo me fushata.